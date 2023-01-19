Токаев отправил в отставку нижнюю палату парламента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев поручил провести выборы в нижнюю палату парламентаФото: официальный сайт президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
«Постановляю: Досрочно прекратить полномочия маслихатов (региональных парламентов, прим. URA.RU) всех уровней. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней», — сообщается в указе Токаева на сайте президента Казахстана. Внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) пройдут 19 марта, отметили в пресс-службе.
Токаев снова стал президентом Казахстана в ноябре, это его второй срок. Он будет на посту в течение семи лет. Выборы были досрочными и прошли по инициативе Токаева.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента. Об этом сообщили в пресс-службе президента. «Постановляю: Досрочно прекратить полномочия маслихатов (региональных парламентов, прим. URA.RU) всех уровней. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней», — сообщается в указе Токаева на сайте президента Казахстана. Внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) пройдут 19 марта, отметили в пресс-службе. Токаев снова стал президентом Казахстана в ноябре, это его второй срок. Он будет на посту в течение семи лет. Выборы были досрочными и прошли по инициативе Токаева.