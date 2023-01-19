Токаев отправил в отставку нижнюю палату парламента Казахстана

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев поручил провести выборы в нижнюю палату парламента Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Постановляю: Досрочно прекратить полномочия маслихатов (региональных парламентов, прим. URA.RU) всех уровней. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней», — сообщается в указе Токаева на сайте президента Казахстана. Внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) пройдут 19 марта, отметили в пресс-службе.

Токаев снова стал президентом Казахстана в ноябре, это его второй срок. Он будет на посту в течение семи лет. Выборы были досрочными и прошли по инициативе Токаева.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента. Об этом сообщили в пресс-службе президента. «Постановляю: Досрочно прекратить полномочия маслихатов (региональных парламентов, прим. URA.RU) всех уровней. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней», — сообщается в указе Токаева на сайте президента Казахстана. Внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) пройдут 19 марта, отметили в пресс-службе. Токаев снова стал президентом Казахстана в ноябре, это его второй срок. Он будет на посту в течение семи лет. Выборы были досрочными и прошли по инициативе Токаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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