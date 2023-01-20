Пригожин назвал США «коллегами» после признания ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Пригожин: взаимоотношения ЧВК «Вагнер» и США — это разборка преступных кланов

21 января 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Пригожин назвал США «коллегами» после признания ЧВК преступной организацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и Вашингтон теперь «коллеги», а их взаимоотношения — это «разборка преступных кланов». Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на намерение США объявить группу «Вагнера» международной преступной организацией. «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — прокомментировал заявление Белого дома основатель ЧВК «Вагнер». Видео выложено в telegram-канале «Кепка Пригожина». Ранее URA.RU писало, что на следующей неделе Вашингтон введет новые санкции против ЧВК «Вагнер», а Министерство финансов США включит компанию в список международных преступных организаций. Также сообщалось, что включение ЧВК в этот список позволит Вашингтону заморозить все активы компании в стране.

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и Вашингтон теперь «коллеги», а их взаимоотношения — это «разборка преступных кланов». Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на намерение США объявить группу «Вагнера» международной преступной организацией. «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — прокомментировал заявление Белого дома основатель ЧВК «Вагнер». Видео выложено в telegram-канале «Кепка Пригожина». Ранее URA.RU писало, что на следующей неделе Вашингтон введет новые санкции против ЧВК «Вагнер», а Министерство финансов США включит компанию в список международных преступных организаций. Также сообщалось, что включение ЧВК в этот список позволит Вашингтону заморозить все активы компании в стране.