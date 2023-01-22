Чиновница Иностранного легиона Украины угрожает обнародовать данные, которые развалят ВСУ

22 января 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

У Эмеши Файк на руках есть данные о коррупции внутри ВСУ, сообщает Ник Уайт Фото: Илья Московец © URA.RU Директор по связям с общественностью Иностранного легиона Украины Эмеша Файк угрожала коллегам опубликовать в открытый доступ данные, которые могут спровоцировать распад ВСУ. Об этом сообщает журналист Ник Уайт в газете Daily Mail. «Если… я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию (Украины) дотла», — передает слова Файк Ник Уайт в своем материале . Автор отмечает, что Файк владеет данными о коррупции в армии Украины. Ранее Файк была обвинена в краже лекарств для украинских военных на сумму 2,5 млн долларов. Как отмечает газета Daily Mail, в Киев была доставлена крупная партия медикаментов, которая потом исчезла. Тогда Файк заявила, что ничего не знает о существовании груза, хотя присутствовала в момент прибытия товара.

Директор по связям с общественностью Иностранного легиона Украины Эмеша Файк угрожала коллегам опубликовать в открытый доступ данные, которые могут спровоцировать распад ВСУ. Об этом сообщает журналист Ник Уайт в газете Daily Mail. «Если… я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию (Украины) дотла», — передает слова Файк Ник Уайт в своем материале. Автор отмечает, что Файк владеет данными о коррупции в армии Украины. Ранее Файк была обвинена в краже лекарств для украинских военных на сумму 2,5 млн долларов. Как отмечает газета Daily Mail, в Киев была доставлена крупная партия медикаментов, которая потом исчезла. Тогда Файк заявила, что ничего не знает о существовании груза, хотя присутствовала в момент прибытия товара.