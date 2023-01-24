«Оскар» номинировал на премию якутских режиссеров и фильм про Навального*

Американская академия киноискусств объявила номинантов на кинопремию «Оскар» в 2023 году. Среди номинантов также есть короткометражный фильм якутских режиссеров. Также среди картин посвященных россиянам номинирован фильм канадского режиссера под названием «Навальный», посвященного российскому политику Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщается на официальном сайте академии.
В номинации «лучший документальный короткометражный фильм» вошел документальная короткометражная картина якутских режиссеров под названием «Выход». Также среди номинантов есть документальный фильм канадского режиссера Даниела Роэра, посвященного Навальному.
Также в актерских номинациях в этом году номинированы Остин Батлер и Кейт Бланшетт, а в качестве режиссеров Стивен Спилберг и Мартин Макдона. Среди лучших фильмов номинатами стали «Аватар: путь воды», «Фабельманы» и другие кинокартины.
Ранее сообщалось, что фильм «Фабельманы» стал победителем «Золотого глобуса» в номинации «лучший драматический фильм». Его режиссером является Стивен Спилберг.
*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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