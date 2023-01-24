«Оскар» номинировал на премию якутских режиссеров и фильм про Навального*

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Среди номинантов на премию «Оскар» в этом году есть якутские режиссеры Фото:

Американская академия киноискусств объявила номинантов на кинопремию «Оскар» в 2023 году. Среди номинантов также есть короткометражный фильм якутских режиссеров. Также среди картин посвященных россиянам номинирован фильм канадского режиссера под названием «Навальный», посвященного российскому политику Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщается на официальном сайте академии.

В номинации «лучший документальный короткометражный фильм» вошел документальная короткометражная картина якутских режиссеров под названием «Выход». Также среди номинантов есть документальный фильм канадского режиссера Даниела Роэра, посвященного Навальному.

Также в актерских номинациях в этом году номинированы Остин Батлер и Кейт Бланшетт, а в качестве режиссеров Стивен Спилберг и Мартин Макдона. Среди лучших фильмов номинатами стали «Аватар: путь воды», «Фабельманы» и другие кинокартины.

Ранее сообщалось, что фильм «Фабельманы» стал победителем «Золотого глобуса» в номинации «лучший драматический фильм». Его режиссером является Стивен Спилберг.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Американская академия киноискусств объявила номинантов на кинопремию «Оскар» в 2023 году. Среди номинантов также есть короткометражный фильм якутских режиссеров. Также среди картин посвященных россиянам номинирован фильм канадского режиссера под названием «Навальный», посвященного российскому политику Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщается на официальном сайте академии. В номинации «лучший документальный короткометражный фильм» вошел документальная короткометражная картина якутских режиссеров под названием «Выход». Также среди номинантов есть документальный фильм канадского режиссера Даниела Роэра, посвященного Навальному. Также в актерских номинациях в этом году номинированы Остин Батлер и Кейт Бланшетт, а в качестве режиссеров Стивен Спилберг и Мартин Макдона. Среди лучших фильмов номинатами стали «Аватар: путь воды», «Фабельманы» и другие кинокартины. Ранее сообщалось, что фильм «Фабельманы» стал победителем «Золотого глобуса» в номинации «лучший драматический фильм». Его режиссером является Стивен Спилберг. *внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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