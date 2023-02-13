РБК: первый замглавы МЧС готовится уйти в отставку

Первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян покинет свой пост после завершения действующего контракта в марте. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на источник в ведомстве. По информации журналистов, его место займет советник главы ведомства Даниил Мартынов.
«Чуприян уйдет в отставку в марте, после завершения действующего контракта», — пишет издание, ссылаясь на источник. Как пояснил собеседник журналистов, о планах покинуть свой пост Чуприян заявил во время последнего селекторного совещания в министерстве. По словам источника издания, о планах уйти в отставку после отпуска в марте первый замглавы МЧС объявил еще в начале этого года.
Возможной причиной ухода замминистра с поста собеседник журналистов назвал реформирование отряда «Центроспас», инициатором которой был экс-глава МЧС Евгениий Зиничев, погибший в начале сентября 2021 года. Реформа предполагала собой ликвидацию ФГКУ (Федеральное государственное казенное учреждение — прим. URA.RU) Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС «Центроспас» и преобразование его до конца года в бюджетное учреждение, оказывающее в том числе и коммерческие услуги.
Основным кандидатом на место Чуприяна, добавил источник, считается советник главы ведомства Даниил Мартынов. Пост советника министра он занял в 2022-м году, а до этого работал в силовых структурах более двадцати лет.
URA.RU направило запрос в МЧС России по вопросу возможной отставки Чуприяна. На момент публикации новости ответа от ведомства не поступило.
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Первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян покинет свой пост после завершения действующего контракта в марте. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на источник в ведомстве. По информации журналистов, его место займет советник главы ведомства Даниил Мартынов. «Чуприян уйдет в отставку в марте, после завершения действующего контракта», — пишет издание, ссылаясь на источник. Как пояснил собеседник журналистов, о планах покинуть свой пост Чуприян заявил во время последнего селекторного совещания в министерстве. По словам источника издания, о планах уйти в отставку после отпуска в марте первый замглавы МЧС объявил еще в начале этого года. Возможной причиной ухода замминистра с поста собеседник журналистов назвал реформирование отряда «Центроспас», инициатором которой был экс-глава МЧС Евгениий Зиничев, погибший в начале сентября 2021 года. Реформа предполагала собой ликвидацию ФГКУ (Федеральное государственное казенное учреждение — прим. URA.RU) Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС «Центроспас» и преобразование его до конца года в бюджетное учреждение, оказывающее в том числе и коммерческие услуги. Основным кандидатом на место Чуприяна, добавил источник, считается советник главы ведомства Даниил Мартынов. Пост советника министра он занял в 2022-м году, а до этого работал в силовых структурах более двадцати лет. URA.RU направило запрос в МЧС России по вопросу возможной отставки Чуприяна. На момент публикации новости ответа от ведомства не поступило.