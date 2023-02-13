РБК: первый замглавы МЧС готовится уйти в отставку

14 февраля 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Александр Чуприян может покинуть свой пост в марте, пишет издание Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян покинет свой пост после завершения действующего контракта в марте. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на источник в ведомстве. По информации журналистов, его место займет советник главы ведомства Даниил Мартынов. «Чуприян уйдет в отставку в марте, после завершения действующего контракта», — пишет издание, ссылаясь на источник. Как пояснил собеседник журналистов, о планах покинуть свой пост Чуприян заявил во время последнего селекторного совещания в министерстве. По словам источника издания, о планах уйти в отставку после отпуска в марте первый замглавы МЧС объявил еще в начале этого года. Возможной причиной ухода замминистра с поста собеседник журналистов назвал реформирование отряда «Центроспас», инициатором которой был экс-глава МЧС Евгениий Зиничев, погибший в начале сентября 2021 года. Реформа предполагала собой ликвидацию ФГКУ (Федеральное государственное казенное учреждение — прим. URA.RU) Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС «Центроспас» и преобразование его до конца года в бюджетное учреждение, оказывающее в том числе и коммерческие услуги. Основным кандидатом на место Чуприяна, добавил источник, считается советник главы ведомства Даниил Мартынов. Пост советника министра он занял в 2022-м году, а до этого работал в силовых структурах более двадцати лет. URA.RU направило запрос в МЧС России по вопросу возможной отставки Чуприяна. На момент публикации новости ответа от ведомства не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян покинет свой пост после завершения действующего контракта в марте. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на источник в ведомстве. По информации журналистов, его место займет советник главы ведомства Даниил Мартынов. «Чуприян уйдет в отставку в марте, после завершения действующего контракта», — пишет издание, ссылаясь на источник. Как пояснил собеседник журналистов, о планах покинуть свой пост Чуприян заявил во время последнего селекторного совещания в министерстве. По словам источника издания, о планах уйти в отставку после отпуска в марте первый замглавы МЧС объявил еще в начале этого года. Возможной причиной ухода замминистра с поста собеседник журналистов назвал реформирование отряда «Центроспас», инициатором которой был экс-глава МЧС Евгениий Зиничев, погибший в начале сентября 2021 года. Реформа предполагала собой ликвидацию ФГКУ (Федеральное государственное казенное учреждение — прим. URA.RU) Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС «Центроспас» и преобразование его до конца года в бюджетное учреждение, оказывающее в том числе и коммерческие услуги. Основным кандидатом на место Чуприяна, добавил источник, считается советник главы ведомства Даниил Мартынов. Пост советника министра он занял в 2022-м году, а до этого работал в силовых структурах более двадцати лет. URA.RU направило запрос в МЧС России по вопросу возможной отставки Чуприяна. На момент публикации новости ответа от ведомства не поступило.