«Известия»: с полок магазинов пропадут некоторые товары

16 февраля 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Аналоги известных и оставшихся в России брендов могут пропасть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из российских магазинов начнут убирать товары, которые своими дизайнами частично копируют известные бренды. Об этом заявили в содружестве марок «Русбренд». «Российские продавцы и международные производители договорились о том, что сети будут снимать с полки товары, если их дизайн схож до степени смешения с известными брендами. Речь идет только о тех иностранных именах, которые остались в России. Соглашение партнеры подписали в конце 2022 года», — передают «Известия» детали соглашения «Русбренда» и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В данном договоре предлагается обратить внимание на производителей, которые создают собственные торговые марки, но похожие формой, цветовой упаковкой и шрифтами на продукт известного и оставшегося в России бренда. Решать вопросы о снятии таких товаров с полок магазинов собираются во внесудебном порядке, так как обращение через ФАС будет сложным и длительным процессом. После того как Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года страны Евросоюза ввели против российской стороны ряд санкций. Также многие зарубежные бренды ушли из РФ. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад боится признать провал санкций против России из-за своей трусости.

Из российских магазинов начнут убирать товары, которые своими дизайнами частично копируют известные бренды. Об этом заявили в содружестве марок «Русбренд». «Российские продавцы и международные производители договорились о том, что сети будут снимать с полки товары, если их дизайн схож до степени смешения с известными брендами. Речь идет только о тех иностранных именах, которые остались в России. Соглашение партнеры подписали в конце 2022 года», — передают «Известия» детали соглашения «Русбренда» и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В данном договоре предлагается обратить внимание на производителей, которые создают собственные торговые марки, но похожие формой, цветовой упаковкой и шрифтами на продукт известного и оставшегося в России бренда. Решать вопросы о снятии таких товаров с полок магазинов собираются во внесудебном порядке, так как обращение через ФАС будет сложным и длительным процессом. После того как Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года страны Евросоюза ввели против российской стороны ряд санкций. Также многие зарубежные бренды ушли из РФ. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад боится признать провал санкций против России из-за своей трусости.