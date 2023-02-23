Baza: на территории посольства Швейцарии в Москве нашли гранаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
Гранаты были в прозрачном пакете (архивное фото) Фото:

На территории швейцарского посольства в Москве нашли пакет с двумя ручными гранатами. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Гранаты обнаружены на территории посольства Швейцарии. Служба безопасности посольства обнаружила прозрачный пакет на рампе во время обхода территории. В пакете лежали две гранаты РГД», — передает telegram-канал Baza. К посольству приехали саперы и полицейские.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

На территории швейцарского посольства в Москве нашли пакет с двумя ручными гранатами. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Гранаты обнаружены на территории посольства Швейцарии. Служба безопасности посольства обнаружила прозрачный пакет на рампе во время обхода территории. В пакете лежали две гранаты РГД», — передает telegram-канал Baza. К посольству приехали саперы и полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...