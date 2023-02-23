Baza: на территории посольства Швейцарии в Москве нашли гранаты

Гранаты были в прозрачном пакете (архивное фото)
На территории швейцарского посольства в Москве нашли пакет с двумя ручными гранатами. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Гранаты обнаружены на территории посольства Швейцарии. Служба безопасности посольства обнаружила прозрачный пакет на рампе во время обхода территории. В пакете лежали две гранаты РГД», — передает telegram-канал Baza. К посольству приехали саперы и полицейские.
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