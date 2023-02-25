Пользователи Twitter разозлились на Зеленского за его отказ говорить с Путиным

Зеленский должен начать переговоры с Россией, считают пользователи соцсетей Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пользователи социальной сети Twitter возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможных мирных переговоров с Россией. Зеленский допустил высказывание, что в Москве отсутствует человек, с которым можно было бы вести диалог.

«Боевые действия не могут быть хорошими. Зеленский должен начать диалог и дипломатическое взаимодействие, не тратя деньги на военные игрушки и разрушения», — написал пользователь с ником Аделаида из Ассанжа. Следующий комментатор предложил воспринимать слова Зеленского, как намерение продолжать «убивать всех, кто там живет».

«Зеленский сошел с ума», — кратко прокомментировала слова украинского лидера читательница с ником Тамара. Также звучат призывы превратить Зеленского в мишень, так как из-за его глупости была потеряна уйма жизней, но он, не замечая этого, желает продолжать боевые действия.

«Только повешение от рук своего народа положит конец его жалкой жизни», — предполагает комментатор Эрни. Автор комментария с ником lello_russian предупредил Зеленского, что если он не перестанет употреблять наркотики и поддаваться галлюцинациям, то президент России Владимир Путин заставит его опомниться. Пользователь КПФ выразил мнение, что возвеличивание со стороны Запада привело к тому, что президент Украины стал жить в своем собственном выдуманном мире.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, а Киев готовит план по захвату Крыма. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предостерегла украинского президента от планов по завоеванию полуострова. По ее мнению, это может привести к третьей мировой войне, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден также поставил под сомнения надежды Зеленского на возврат Крыма, пишет «Национальная служба новостей».