Пользователи социальной сети Twitter возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможных мирных переговоров с Россией. Зеленский допустил высказывание, что в Москве отсутствует человек, с которым можно было бы вести диалог.
«Боевые действия не могут быть хорошими. Зеленский должен начать диалог и дипломатическое взаимодействие, не тратя деньги на военные игрушки и разрушения», — написал пользователь с ником Аделаида из Ассанжа. Следующий комментатор предложил воспринимать слова Зеленского, как намерение продолжать «убивать всех, кто там живет».
«Зеленский сошел с ума», — кратко прокомментировала слова украинского лидера читательница с ником Тамара. Также звучат призывы превратить Зеленского в мишень, так как из-за его глупости была потеряна уйма жизней, но он, не замечая этого, желает продолжать боевые действия.
«Только повешение от рук своего народа положит конец его жалкой жизни», — предполагает комментатор Эрни. Автор комментария с ником lello_russian предупредил Зеленского, что если он не перестанет употреблять наркотики и поддаваться галлюцинациям, то президент России Владимир Путин заставит его опомниться. Пользователь КПФ выразил мнение, что возвеличивание со стороны Запада привело к тому, что президент Украины стал жить в своем собственном выдуманном мире.
Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, а Киев готовит план по захвату Крыма. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предостерегла украинского президента от планов по завоеванию полуострова. По ее мнению, это может привести к третьей мировой войне, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден также поставил под сомнения надежды Зеленского на возврат Крыма, пишет «Национальная служба новостей».
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Пользователи социальной сети Twitter возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможных мирных переговоров с Россией. Зеленский допустил высказывание, что в Москве отсутствует человек, с которым можно было бы вести диалог. «Боевые действия не могут быть хорошими. Зеленский должен начать диалог и дипломатическое взаимодействие, не тратя деньги на военные игрушки и разрушения», — написал пользователь с ником Аделаида из Ассанжа. Следующий комментатор предложил воспринимать слова Зеленского, как намерение продолжать «убивать всех, кто там живет». «Зеленский сошел с ума», — кратко прокомментировала слова украинского лидера читательница с ником Тамара. Также звучат призывы превратить Зеленского в мишень, так как из-за его глупости была потеряна уйма жизней, но он, не замечая этого, желает продолжать боевые действия. «Только повешение от рук своего народа положит конец его жалкой жизни», — предполагает комментатор Эрни. Автор комментария с ником lello_russian предупредил Зеленского, что если он не перестанет употреблять наркотики и поддаваться галлюцинациям, то президент России Владимир Путин заставит его опомниться. Пользователь КПФ выразил мнение, что возвеличивание со стороны Запада привело к тому, что президент Украины стал жить в своем собственном выдуманном мире. Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, а Киев готовит план по захвату Крыма. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предостерегла украинского президента от планов по завоеванию полуострова. По ее мнению, это может привести к третьей мировой войне, передает телеканал 360. Президент США Джо Байден также поставил под сомнения надежды Зеленского на возврат Крыма, пишет «Национальная служба новостей».