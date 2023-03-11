Сальдо опроверг наступление ВСУ в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины. stock, хаммер, ВСУ, stock
У ВСУ слишком мало резервов для наступления на правом берегу Днепра, заявил Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление ВСУ в Херсонской области — это дезинформация, которую распространяют украинские пропагандисты. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, для атаки у Киева просто не хватит боеспособных подразделений.

«Сейчас у ВСУ немного боеспособных сил на правом берегу Днепра. Все свободные резервы переброшены под Артемовск», — заявил Владимир Сальдо «Известиям».

Он отметил, что все перемещения отрядов или техники ВСУ на правом берегу Днепра фиксируются российской воздушной, технической и другими видами разведки в режиме реального времени. Данные разведки свидетельствуют, что никакой конкретной подготовки к наступлению нет. «Слухи распространяют, чтобы посеять панику среди населения», — сообщил Сальдо.

В то же время, заметил Сальдо, противник начал приводить в порядок дороги — возможно, они будут использованы для быстрой доставки войск. Но если начнется настоящая подготовка к наступлению, российские военные узнают об этом заблаговременно/, подчеркнул врио губернатора Херсонской области.

Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая народные республики вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В начале ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из правобережных районов Херсонской области на левый берег Днепра. Это было сделано для предотвращения потерь среди солдат и мирного населения из-за возможных обстрелов ВСУ плотины Каховской ГЭС.

Специальная военная операция была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое с 2014 года страдало от обстрелов ВСУ.

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Наступление ВСУ в Херсонской области — это дезинформация, которую распространяют украинские пропагандисты. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, для атаки у Киева просто не хватит боеспособных подразделений. «Сейчас у ВСУ немного боеспособных сил на правом берегу Днепра. Все свободные резервы переброшены под Артемовск», — заявил Владимир Сальдо «Известиям». Он отметил, что все перемещения отрядов или техники ВСУ на правом берегу Днепра фиксируются российской воздушной, технической и другими видами разведки в режиме реального времени. Данные разведки свидетельствуют, что никакой конкретной подготовки к наступлению нет. «Слухи распространяют, чтобы посеять панику среди населения», — сообщил Сальдо. В то же время, заметил Сальдо, противник начал приводить в порядок дороги — возможно, они будут использованы для быстрой доставки войск. Но если начнется настоящая подготовка к наступлению, российские военные узнают об этом заблаговременно/, подчеркнул врио губернатора Херсонской области. Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая народные республики вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В начале ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из правобережных районов Херсонской области на левый берег Днепра. Это было сделано для предотвращения потерь среди солдат и мирного населения из-за возможных обстрелов ВСУ плотины Каховской ГЭС. Специальная военная операция была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое с 2014 года страдало от обстрелов ВСУ.
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