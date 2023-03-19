Чешский генерал назвал преимущество России в конфликте с Украиной

У России есть военное и экономическое преимущество в конфликте с Украиной несмотря на санкции западных стран. По мнению чешского генерала Йиржи Шедиви, благоприятные отношения с некоторыми странами помогут РФ одержать победу.
«В военном и экономическом положении сто процентов побеждает Россия, несмотря на санкции западных стран. У России есть ряд союзников, которые поддерживают ее», — передает слова Йиржи Шедиви Radio Universum.
В частности, среди союзников РФ чешский генерал отмечает Китай. По его мнению, азиатская страна находится в хороших отношениях с Россией и при необходимости может оказывать как военную, так и экономическую поддержку. «Китай может усилить некоторые возможности российских войск. Например, начав отправлять беспилотники или боеприпасы», — заключил Йиржи Шедиви.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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У России есть военное и экономическое преимущество в конфликте с Украиной несмотря на санкции западных стран. По мнению чешского генерала Йиржи Шедиви, благоприятные отношения с некоторыми странами помогут РФ одержать победу. «В военном и экономическом положении сто процентов побеждает Россия, несмотря на санкции западных стран. У России есть ряд союзников, которые поддерживают ее», — передает слова Йиржи Шедиви Radio Universum. В частности, среди союзников РФ чешский генерал отмечает Китай. По его мнению, азиатская страна находится в хороших отношениях с Россией и при необходимости может оказывать как военную, так и экономическую поддержку. «Китай может усилить некоторые возможности российских войск. Например, начав отправлять беспилотники или боеприпасы», — заключил Йиржи Шедиви. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.