19 марта 2023

Чешский генерал назвал преимущество России в конфликте с Украиной

Чешский генерал Шедиви: РФ превосходит Украину в военном и экономическом плане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Россия лучше в экономическом и военном плане проводит спецоперацию чем Украина, считает Шедиви Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России есть военное и экономическое преимущество в конфликте с Украиной несмотря на санкции западных стран. По мнению чешского генерала Йиржи Шедиви, благоприятные отношения с некоторыми странами помогут РФ одержать победу.

«В военном и экономическом положении сто процентов побеждает Россия, несмотря на санкции западных стран. У России есть ряд союзников, которые поддерживают ее», — передает слова Йиржи Шедиви Radio Universum.

В частности, среди союзников РФ чешский генерал отмечает Китай. По его мнению, азиатская страна находится в хороших отношениях с Россией и при необходимости может оказывать как военную, так и экономическую поддержку. «Китай может усилить некоторые возможности российских войск. Например, начав отправлять беспилотники или боеприпасы», — заключил Йиржи Шедиви.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У России есть военное и экономическое преимущество в конфликте с Украиной несмотря на санкции западных стран. По мнению чешского генерала Йиржи Шедиви, благоприятные отношения с некоторыми странами помогут РФ одержать победу. «В военном и экономическом положении сто процентов побеждает Россия, несмотря на санкции западных стран. У России есть ряд союзников, которые поддерживают ее», — передает слова Йиржи Шедиви Radio Universum. В частности, среди союзников РФ чешский генерал отмечает Китай. По его мнению, азиатская страна находится в хороших отношениях с Россией и при необходимости может оказывать как военную, так и экономическую поддержку. «Китай может усилить некоторые возможности российских войск. Например, начав отправлять беспилотники или боеприпасы», — заключил Йиржи Шедиви. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...