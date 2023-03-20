Америке предрекли гражданскую войну, повлияющую на весь мир

20 марта 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Противостояние демократов и республиканцев может привести США к гражданской войне, заявил Дмитрий Родионов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сторонники Республиканской партии могут взбунтоваться, в случае невозможности участия в выборах президента США сильного кандидата от республиканцев, что может привести к гражданской войне в США, которая повлияет на весь мир. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Родионов. «Если завтра демократы отправят за решетку своего конкурента и фаворита от республиканцев на выборах, запретив ему участие в них, то, лишившись самой возможности реванша, сегодня сторонники экс-президента США Дональда Трампа могут повести себя куда более радикально. Это может привести к гражданской войне», — сообщил Родионов в материале Life . Он добавил, что республиканцы при желании могут предпринять попытку отделения от государства тех штатов, в которых они имеют большинство сторонников и создать собственное государство. Ранее в 1861 году такой расклад привел к началу гражданской войны в США. На этот раз такая война негативно скажется не только на США, но и на весь остальной мир, заключил политолог. Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник 21 марта. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заступился за экс-президента США и призвал американцев уничтожать «тиранию Вашингтона». Арест Дональду Трампу может грозить за якобы скрытие сотни подарков, которые были получены им от правительств других стран за время нахождения на посту президента США, передает RT. Правоохранительные органы Нью-Йорка сообщили, что они находятся в полной готовности на фоне призывов Трампа к рядовым американцам к выходу на протесты, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сторонники Республиканской партии могут взбунтоваться, в случае невозможности участия в выборах президента США сильного кандидата от республиканцев, что может привести к гражданской войне в США, которая повлияет на весь мир. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Родионов. «Если завтра демократы отправят за решетку своего конкурента и фаворита от республиканцев на выборах, запретив ему участие в них, то, лишившись самой возможности реванша, сегодня сторонники экс-президента США Дональда Трампа могут повести себя куда более радикально. Это может привести к гражданской войне», — сообщил Родионов в материале Life. Он добавил, что республиканцы при желании могут предпринять попытку отделения от государства тех штатов, в которых они имеют большинство сторонников и создать собственное государство. Ранее в 1861 году такой расклад привел к началу гражданской войны в США. На этот раз такая война негативно скажется не только на США, но и на весь остальной мир, заключил политолог. Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник 21 марта. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заступился за экс-президента США и призвал американцев уничтожать «тиранию Вашингтона». Арест Дональду Трампу может грозить за якобы скрытие сотни подарков, которые были получены им от правительств других стран за время нахождения на посту президента США, передает RT. Правоохранительные органы Нью-Йорка сообщили, что они находятся в полной готовности на фоне призывов Трампа к рядовым американцам к выходу на протесты, пишет «Национальная служба новостей».