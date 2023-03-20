Shot: беспилотник, упавший под Тулой, нес 2 килограмма взрывчатки

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Два килограмма взрывчатки обнаружили на борту упавшего БПЛА под Тулой (архивное фото) Фото:

У упавшего под Тулой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли на борту около двух килограммов кумулятивных боеприпасов. БПЛА был найден в Одоевском районе Тульской области, сообщают СМИ.

«Около двух килограммов взрывчатки были обнаружены во время обследования упавшего беспилотника под Тулой», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что взрывчатка предназначалась для уничтожения подвижных и стационарных целей с броней.

Ранее стало известно об упавшем в Тульской области беспилотнике. Очевидцы сообщают, что на хвостовом оперении беспилотника была надпись «600 км», которая могла говорить о дальности полета БПЛА.

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У упавшего под Тулой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли на борту около двух килограммов кумулятивных боеприпасов. БПЛА был найден в Одоевском районе Тульской области, сообщают СМИ. «Около двух килограммов взрывчатки были обнаружены во время обследования упавшего беспилотника под Тулой», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что взрывчатка предназначалась для уничтожения подвижных и стационарных целей с броней. Ранее стало известно об упавшем в Тульской области беспилотнике. Очевидцы сообщают, что на хвостовом оперении беспилотника была надпись «600 км», которая могла говорить о дальности полета БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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