Shot: беспилотник, упавший под Тулой, нес 2 килограмма взрывчатки

У упавшего под Тулой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли на борту около двух килограммов кумулятивных боеприпасов. БПЛА был найден в Одоевском районе Тульской области, сообщают СМИ.
«Около двух килограммов взрывчатки были обнаружены во время обследования упавшего беспилотника под Тулой», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что взрывчатка предназначалась для уничтожения подвижных и стационарных целей с броней.
Ранее стало известно об упавшем в Тульской области беспилотнике. Очевидцы сообщают, что на хвостовом оперении беспилотника была надпись «600 км», которая могла говорить о дальности полета БПЛА.
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