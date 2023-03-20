Shot: беспилотник, упавший под Тулой, нес 2 килограмма взрывчатки

20 марта 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Два килограмма взрывчатки обнаружили на борту упавшего БПЛА под Тулой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У упавшего под Тулой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли на борту около двух килограммов кумулятивных боеприпасов. БПЛА был найден в Одоевском районе Тульской области, сообщают СМИ. «Около двух килограммов взрывчатки были обнаружены во время обследования упавшего беспилотника под Тулой», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что взрывчатка предназначалась для уничтожения подвижных и стационарных целей с броней. Ранее стало известно об упавшем в Тульской области беспилотнике. Очевидцы сообщают, что на хвостовом оперении беспилотника была надпись «600 км», которая могла говорить о дальности полета БПЛА.

У упавшего под Тулой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли на борту около двух килограммов кумулятивных боеприпасов. БПЛА был найден в Одоевском районе Тульской области, сообщают СМИ. «Около двух килограммов взрывчатки были обнаружены во время обследования упавшего беспилотника под Тулой», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что взрывчатка предназначалась для уничтожения подвижных и стационарных целей с броней. Ранее стало известно об упавшем в Тульской области беспилотнике. Очевидцы сообщают, что на хвостовом оперении беспилотника была надпись «600 км», которая могла говорить о дальности полета БПЛА.