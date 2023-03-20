Экс-советник администрации Обамы объявил об изоляции Европы

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Европа не выживет из-за изоляции от внешнего мира, сообщил экс-советник Обамы Фото:

Конфликт между Россией и Украиной изолировал Европу от остального мира. Об этом заявил бывший советник администрации экс-президента США Барака Обамы Джеймс Карден.

«Европа далеко не едина, она глубоко разделена из-за конфликта. Запад, определяемый Европой, теперь изолирован от остального мира», — сказал Карден в материале для The American Conservative. Политик добавил, что Россия и Китай успешно продвигаются в процессе укрепления своей власти над «мировым островком» Европы из-за разделенности Запада.

Ранее французский политик Флориан Филиппо предположил, что США придут на российский рынок из-за того, что европейские компании покинули страну из-за санкций. Президент России Владимир Путин также высказался о будущем Европы. Он допустил, что европейцы будут приезжать в Россию за ресурсами из-за нехватки своих, передает «Царьград».

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Конфликт между Россией и Украиной изолировал Европу от остального мира. Об этом заявил бывший советник администрации экс-президента США Барака Обамы Джеймс Карден. «Европа далеко не едина, она глубоко разделена из-за конфликта. Запад, определяемый Европой, теперь изолирован от остального мира», — сказал Карден в материале для The American Conservative. Политик добавил, что Россия и Китай успешно продвигаются в процессе укрепления своей власти над «мировым островком» Европы из-за разделенности Запада. Ранее французский политик Флориан Филиппо предположил, что США придут на российский рынок из-за того, что европейские компании покинули страну из-за санкций. Президент России Владимир Путин также высказался о будущем Европы. Он допустил, что европейцы будут приезжать в Россию за ресурсами из-за нехватки своих, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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