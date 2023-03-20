Экс-советник администрации Обамы объявил об изоляции Европы

20 марта 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Европа не выживет из-за изоляции от внешнего мира, сообщил экс-советник Обамы Фото: Официальный сайт Европарламента Конфликт между Россией и Украиной изолировал Европу от остального мира. Об этом заявил бывший советник администрации экс-президента США Барака Обамы Джеймс Карден. «Европа далеко не едина, она глубоко разделена из-за конфликта. Запад, определяемый Европой, теперь изолирован от остального мира», — сказал Карден в материале для The American Conservative . Политик добавил, что Россия и Китай успешно продвигаются в процессе укрепления своей власти над «мировым островком» Европы из-за разделенности Запада. Ранее французский политик Флориан Филиппо предположил, что США придут на российский рынок из-за того, что европейские компании покинули страну из-за санкций. Президент России Владимир Путин также высказался о будущем Европы. Он допустил, что европейцы будут приезжать в Россию за ресурсами из-за нехватки своих, передает «Царьград».

Конфликт между Россией и Украиной изолировал Европу от остального мира. Об этом заявил бывший советник администрации экс-президента США Барака Обамы Джеймс Карден. «Европа далеко не едина, она глубоко разделена из-за конфликта. Запад, определяемый Европой, теперь изолирован от остального мира», — сказал Карден в материале для The American Conservative. Политик добавил, что Россия и Китай успешно продвигаются в процессе укрепления своей власти над «мировым островком» Европы из-за разделенности Запада. Ранее французский политик Флориан Филиппо предположил, что США придут на российский рынок из-за того, что европейские компании покинули страну из-за санкций. Президент России Владимир Путин также высказался о будущем Европы. Он допустил, что европейцы будут приезжать в Россию за ресурсами из-за нехватки своих, передает «Царьград».