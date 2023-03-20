«Новые люди» предложили ввести льготы участникам СВО при поступлении в вуз

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Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, партия новые люди
Участники СВО, как и их дети, получат льготы на поступление в вуз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Партия «Новые люди» стала инициатором законопроекта, которым предлагается предоставление льгот при поступлении в вуз не только детям участников спецоперации — такие уже введены, — но и самим военнослужащим. Об этом рассказала депутат фракции «Новые люди», первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Соответствующий проект закона депутаты направили сегодня для рассмотрения в правительство РФ.

«Мы предлагаем дать льготы по поступлению не только детям участников СВО, но и тем военнослужащим, кто сам планирует поступать в высшее учебное заведение. Ведь среди них значительное число молодых людей, которые хотят учиться», — говорит Горячева.

Как отмечают авторы инициативы, после демобилизации военнослужащие приходят в вузы и получают ответ: нужны результаты ЕГЭ. При этом они часто не успевают даже записаться на сдачу госэкзаменов на следующий год. Да и сдать их после пережитых событий и ранений бывает непросто.

Также новый законопроект расширяет льготы детям военнослужащих. Как поясняют в пресс-службе партии «Новые люди», сейчас законом не учитывается ситуация, при которой мать ребенка вышла замуж после рождения ребенка. Поэтому авторы инициативы предлагают давать льготы при поступлении в вуз детям, воспитывавшимися «приемными» отцами, которые участвуют в СВО. Отмечается также, что ребенок получит такую льготу только в том случае, если отчим официально его усыновит. При этом процедуру усыновления можно провести без согласования с отцом, если тот лишен родительских прав, более шести месяцев не проживает с ребенком и уклоняется от его воспитания.

«Госдума уже приняла решение о льготном поступлении в вузы детей участников СВО, но жизнь штука сложная, и не всегда отец по крови является настоящим отцом. Нередко воспитанием детей занимаются мама и отчим. Поэтому мы предложили поправки, по которым дети, чей отчим также участвует в СВО, смогут получить те же льготы, что и кровные родственники», — поясняет Горячева.

Инициативу «Новых людей» поддержали и другие парламентские партии. Соавторами законопроекта также стали Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Алексей Корниенко (КПРФ), Владимир Сипягин (ЛДПР).

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Партия «Новые люди» стала инициатором законопроекта, которым предлагается предоставление льгот при поступлении в вуз не только детям участников спецоперации — такие уже введены, — но и самим военнослужащим. Об этом рассказала депутат фракции «Новые люди», первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Соответствующий проект закона депутаты направили сегодня для рассмотрения в правительство РФ. «Мы предлагаем дать льготы по поступлению не только детям участников СВО, но и тем военнослужащим, кто сам планирует поступать в высшее учебное заведение. Ведь среди них значительное число молодых людей, которые хотят учиться», — говорит Горячева. Как отмечают авторы инициативы, после демобилизации военнослужащие приходят в вузы и получают ответ: нужны результаты ЕГЭ. При этом они часто не успевают даже записаться на сдачу госэкзаменов на следующий год. Да и сдать их после пережитых событий и ранений бывает непросто. Также новый законопроект расширяет льготы детям военнослужащих. Как поясняют в пресс-службе партии «Новые люди», сейчас законом не учитывается ситуация, при которой мать ребенка вышла замуж после рождения ребенка. Поэтому авторы инициативы предлагают давать льготы при поступлении в вуз детям, воспитывавшимися «приемными» отцами, которые участвуют в СВО. Отмечается также, что ребенок получит такую льготу только в том случае, если отчим официально его усыновит. При этом процедуру усыновления можно провести без согласования с отцом, если тот лишен родительских прав, более шести месяцев не проживает с ребенком и уклоняется от его воспитания. «Госдума уже приняла решение о льготном поступлении в вузы детей участников СВО, но жизнь штука сложная, и не всегда отец по крови является настоящим отцом. Нередко воспитанием детей занимаются мама и отчим. Поэтому мы предложили поправки, по которым дети, чей отчим также участвует в СВО, смогут получить те же льготы, что и кровные родственники», — поясняет Горячева. Инициативу «Новых людей» поддержали и другие парламентские партии. Соавторами законопроекта также стали Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Алексей Корниенко (КПРФ), Владимир Сипягин (ЛДПР).
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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