«Новые люди» предложили ввести льготы участникам СВО при поступлении в вуз

20 марта 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Участники СВО, как и их дети, получат льготы на поступление в вуз Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Партия «Новые люди» стала инициатором законопроекта, которым предлагается предоставление льгот при поступлении в вуз не только детям участников спецоперации — такие уже введены, — но и самим военнослужащим. Об этом рассказала депутат фракции «Новые люди», первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Соответствующий проект закона депутаты направили сегодня для рассмотрения в правительство РФ. «Мы предлагаем дать льготы по поступлению не только детям участников СВО, но и тем военнослужащим, кто сам планирует поступать в высшее учебное заведение. Ведь среди них значительное число молодых людей, которые хотят учиться», — говорит Горячева. Как отмечают авторы инициативы, после демобилизации военнослужащие приходят в вузы и получают ответ: нужны результаты ЕГЭ. При этом они часто не успевают даже записаться на сдачу госэкзаменов на следующий год. Да и сдать их после пережитых событий и ранений бывает непросто. Также новый законопроект расширяет льготы детям военнослужащих. Как поясняют в пресс-службе партии «Новые люди», сейчас законом не учитывается ситуация, при которой мать ребенка вышла замуж после рождения ребенка. Поэтому авторы инициативы предлагают давать льготы при поступлении в вуз детям, воспитывавшимися «приемными» отцами, которые участвуют в СВО. Отмечается также, что ребенок получит такую льготу только в том случае, если отчим официально его усыновит. При этом процедуру усыновления можно провести без согласования с отцом, если тот лишен родительских прав, более шести месяцев не проживает с ребенком и уклоняется от его воспитания. «Госдума уже приняла решение о льготном поступлении в вузы детей участников СВО, но жизнь штука сложная, и не всегда отец по крови является настоящим отцом. Нередко воспитанием детей занимаются мама и отчим. Поэтому мы предложили поправки, по которым дети, чей отчим также участвует в СВО, смогут получить те же льготы, что и кровные родственники», — поясняет Горячева. Инициативу «Новых людей» поддержали и другие парламентские партии. Соавторами законопроекта также стали Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Алексей Корниенко (КПРФ), Владимир Сипягин (ЛДПР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Новые люди» стала инициатором законопроекта, которым предлагается предоставление льгот при поступлении в вуз не только детям участников спецоперации — такие уже введены, — но и самим военнослужащим. Об этом рассказала депутат фракции «Новые люди», первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Соответствующий проект закона депутаты направили сегодня для рассмотрения в правительство РФ. «Мы предлагаем дать льготы по поступлению не только детям участников СВО, но и тем военнослужащим, кто сам планирует поступать в высшее учебное заведение. Ведь среди них значительное число молодых людей, которые хотят учиться», — говорит Горячева. Как отмечают авторы инициативы, после демобилизации военнослужащие приходят в вузы и получают ответ: нужны результаты ЕГЭ. При этом они часто не успевают даже записаться на сдачу госэкзаменов на следующий год. Да и сдать их после пережитых событий и ранений бывает непросто. Также новый законопроект расширяет льготы детям военнослужащих. Как поясняют в пресс-службе партии «Новые люди», сейчас законом не учитывается ситуация, при которой мать ребенка вышла замуж после рождения ребенка. Поэтому авторы инициативы предлагают давать льготы при поступлении в вуз детям, воспитывавшимися «приемными» отцами, которые участвуют в СВО. Отмечается также, что ребенок получит такую льготу только в том случае, если отчим официально его усыновит. При этом процедуру усыновления можно провести без согласования с отцом, если тот лишен родительских прав, более шести месяцев не проживает с ребенком и уклоняется от его воспитания. «Госдума уже приняла решение о льготном поступлении в вузы детей участников СВО, но жизнь штука сложная, и не всегда отец по крови является настоящим отцом. Нередко воспитанием детей занимаются мама и отчим. Поэтому мы предложили поправки, по которым дети, чей отчим также участвует в СВО, смогут получить те же льготы, что и кровные родственники», — поясняет Горячева. Инициативу «Новых людей» поддержали и другие парламентские партии. Соавторами законопроекта также стали Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Алексей Корниенко (КПРФ), Владимир Сипягин (ЛДПР).