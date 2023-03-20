Путин одним словом оценил работу МВД России

Путин назвал положительными результаты работы МВД России
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин пожелал успехов сотрудникам МВД России Фото:

Результаты работы Министерства внутренних дел России в целом положительные. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время заседания коллегии МВД.

«В завершении хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную работу. Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом, повторяю, результаты работы положительные», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проводит канал «Россия 24». Также президент пожелал успехов в службе сотрудникам ведомства.

Также в ходе своего обращения президент призвал смягчить наказания для бизнесменов. По его словам, необходимо контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против российских предпринимателей.

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Результаты работы Министерства внутренних дел России в целом положительные. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время заседания коллегии МВД. «В завершении хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную работу. Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом, повторяю, результаты работы положительные», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проводит канал «Россия 24». Также президент пожелал успехов в службе сотрудникам ведомства. Также в ходе своего обращения президент призвал смягчить наказания для бизнесменов. По его словам, необходимо контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против российских предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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