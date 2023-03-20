ЦБ обязал российские банки пользоваться отечественными сервисами

Российские банки будут обязаны пользоваться отечественными сервисами и финансовой инфраструктурой для безопасного обмена данными. Об этом заявили в Центробанке.
«Для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — сообщили в
Банки должны будут передавать информацию о таких операциях через свои системы, сторонние сервисы отечественных компаний или Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. Изменения вводятся с 1 октября.
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