ЦБ обязал российские банки пользоваться отечественными сервисами

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Российские банки будут соблюдать новые правила Фото:

Российские банки будут обязаны пользоваться отечественными сервисами и финансовой инфраструктурой для безопасного обмена данными. Об этом заявили в Центробанке.

«Для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — сообщили в Банке России.

Банки должны будут передавать информацию о таких операциях через свои системы, сторонние сервисы отечественных компаний или Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. Изменения вводятся с 1 октября.

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Российские банки будут обязаны пользоваться отечественными сервисами и финансовой инфраструктурой для безопасного обмена данными. Об этом заявили в Центробанке. «Для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций», — сообщили в Банке России. Банки должны будут передавать информацию о таких операциях через свои системы, сторонние сервисы отечественных компаний или Систему передачи финансовых сообщений ЦБ. Изменения вводятся с 1 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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