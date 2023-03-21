Жители новых регионов РФ активно устремились в политику

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей хотят наладить жизнь в своих регионах. С этой целью они идут в политику и на предварительное голосование «Единой России». И в новых регионах идут куда активнее, чем в некоторых других субъектах России. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.
«Несмотря на особенное положение в новых регионах, люди приходят в оргкомитеты, подают документы. Говорят, что идут в политику, чтобы помогать налаживать мирную жизнь и развивать свои родные территории», — передает слова Александра Сидякина пресс-служба «Единой России». Он добавил, что подача документов на голосование проходит активнее, чем в ряде других российских регионов.
Он отметил, что свои кандидатуры выдвигают люди из самых разных сфер. Например, более 18% зарегистрированных представляют сферу образования, 11% — общественные деятели, а еще 5% граждан являются врачами.
При этом в Донецкой Народной Республике в оргкомитет поступило более 50 заявок на участие в предварительном голосовании. «Почти 40 человек уже стали зарегистрированными участниками предварительного голосования. Процесс регистрации продолжается. В списках известные и уважаемые люди, профессионалы в различных областях: шахтеры, учителя, врачи, предприниматели, волонтеры, конечно же, герои СВО, ветераны боевых действий», — рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Среди участников есть как члены «Единой России», так и беспартийный граждане.
Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» проходит до 27 апреля. При этом на новых субъектах РФ граждане для участия в процедуре должны предоставить в региональный оргкомитет копию заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.
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Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей хотят наладить жизнь в своих регионах. С этой целью они идут в политику и на предварительное голосование «Единой России». И в новых регионах идут куда активнее, чем в некоторых других субъектах России. Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. «Несмотря на особенное положение в новых регионах, люди приходят в оргкомитеты, подают документы. Говорят, что идут в политику, чтобы помогать налаживать мирную жизнь и развивать свои родные территории», — передает слова Александра Сидякина пресс-служба «Единой России». Он добавил, что подача документов на голосование проходит активнее, чем в ряде других российских регионов. Он отметил, что свои кандидатуры выдвигают люди из самых разных сфер. Например, более 18% зарегистрированных представляют сферу образования, 11% — общественные деятели, а еще 5% граждан являются врачами. При этом в Донецкой Народной Республике в оргкомитет поступило более 50 заявок на участие в предварительном голосовании. «Почти 40 человек уже стали зарегистрированными участниками предварительного голосования. Процесс регистрации продолжается. В списках известные и уважаемые люди, профессионалы в различных областях: шахтеры, учителя, врачи, предприниматели, волонтеры, конечно же, герои СВО, ветераны боевых действий», — рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Среди участников есть как члены «Единой России», так и беспартийный граждане. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» проходит до 27 апреля. При этом на новых субъектах РФ граждане для участия в процедуре должны предоставить в региональный оргкомитет копию заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины.