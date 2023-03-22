22 марта 2023

Forbes показал, в чем Россия превзошла Запад

Forbes: банковская система России превзошла западную
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банковская система РФ оказалась устойчивой к кризису — эксперты Forbes Фото:
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Столкновение российских банков с санкциями показало, что их устойчивость гораздо выше западных, о чем свидетельствует разорение крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Такую позицию высказал колумнист Кеннет Рапоза.

«Российского банковского кризиса, похожего на то, что мы недавно наблюдали в США с Silicon Valley Bank и в Швейцарии с Credit Suisse, не произошло. Рубль укрепился», — указывает автор в статье Forbes.

По его мнению, главной причиной успеха является грамотная работа Центрального банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной. Там заранее провели работу над «слабыми звеньями» и укрепили финансовые позиции РФ.

Ранее стало известно, что в США закрылся SVB. Объем его депозитов составлял 173 миллиарда долларов. Подобное падение банка стало крупнейшим с 2008 года, когда в Америке бушевал мировой финансовый кризис, передает «Царьград». Американские издания также заявили об угрозе банковской системе США после разорения SVB, если правительство не сможет исправить ситуацию.

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Столкновение российских банков с санкциями показало, что их устойчивость гораздо выше западных, о чем свидетельствует разорение крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Такую позицию высказал колумнист Кеннет Рапоза. «Российского банковского кризиса, похожего на то, что мы недавно наблюдали в США с Silicon Valley Bank и в Швейцарии с Credit Suisse, не произошло. Рубль укрепился», — указывает автор в статье Forbes. По его мнению, главной причиной успеха является грамотная работа Центрального банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной. Там заранее провели работу над «слабыми звеньями» и укрепили финансовые позиции РФ. Ранее стало известно, что в США закрылся SVB. Объем его депозитов составлял 173 миллиарда долларов. Подобное падение банка стало крупнейшим с 2008 года, когда в Америке бушевал мировой финансовый кризис, передает «Царьград». Американские издания также заявили об угрозе банковской системе США после разорения SVB, если правительство не сможет исправить ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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