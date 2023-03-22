Forbes показал, в чем Россия превзошла Запад

Forbes: банковская система России превзошла западную

23 марта 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Банковская система РФ оказалась устойчивой к кризису — эксперты Forbes Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Столкновение российских банков с санкциями показало, что их устойчивость гораздо выше западных, о чем свидетельствует разорение крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Такую позицию высказал колумнист Кеннет Рапоза. «Российского банковского кризиса, похожего на то, что мы недавно наблюдали в США с Silicon Valley Bank и в Швейцарии с Credit Suisse, не произошло. Рубль укрепился», — указывает автор в статье Forbes . По его мнению, главной причиной успеха является грамотная работа Центрального банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной. Там заранее провели работу над «слабыми звеньями» и укрепили финансовые позиции РФ. Ранее стало известно, что в США закрылся SVB. Объем его депозитов составлял 173 миллиарда долларов. Подобное падение банка стало крупнейшим с 2008 года, когда в Америке бушевал мировой финансовый кризис, передает «Царьград». Американские издания также заявили об угрозе банковской системе США после разорения SVB, если правительство не сможет исправить ситуацию.

Столкновение российских банков с санкциями показало, что их устойчивость гораздо выше западных, о чем свидетельствует разорение крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Такую позицию высказал колумнист Кеннет Рапоза. «Российского банковского кризиса, похожего на то, что мы недавно наблюдали в США с Silicon Valley Bank и в Швейцарии с Credit Suisse, не произошло. Рубль укрепился», — указывает автор в статье Forbes. По его мнению, главной причиной успеха является грамотная работа Центрального банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной. Там заранее провели работу над «слабыми звеньями» и укрепили финансовые позиции РФ. Ранее стало известно, что в США закрылся SVB. Объем его депозитов составлял 173 миллиарда долларов. Подобное падение банка стало крупнейшим с 2008 года, когда в Америке бушевал мировой финансовый кризис, передает «Царьград». Американские издания также заявили об угрозе банковской системе США после разорения SVB, если правительство не сможет исправить ситуацию.