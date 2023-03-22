Forbes показал, в чем Россия превзошла Запад

Столкновение российских банков с санкциями показало, что их устойчивость гораздо выше западных, о чем свидетельствует разорение крупнейшего американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Такую позицию высказал колумнист Кеннет Рапоза.
«Российского банковского кризиса, похожего на то, что мы недавно наблюдали в США с Silicon Valley Bank и в Швейцарии с Credit Suisse, не произошло. Рубль укрепился», — указывает автор в статье
По его мнению, главной причиной успеха является грамотная работа Центрального банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной. Там заранее провели работу над «слабыми звеньями» и укрепили финансовые позиции РФ.
Ранее стало известно, что в США закрылся SVB. Объем его депозитов составлял 173 миллиарда долларов. Подобное падение банка стало крупнейшим с 2008 года, когда в Америке бушевал мировой финансовый кризис, передает «Царьград». Американские издания также заявили об угрозе банковской системе США после разорения SVB, если правительство не сможет исправить ситуацию.
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