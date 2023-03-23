23 марта 2023

Блинкен предупредил о планах Киева вернуть утраченные земли необычным способом

Госсекретарь США Блинкен озвучил планы Киева о возврате территорий иным способом
© Служба новостей «URA.RU»
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Блинкен считает, что Украина попытается вернуть территории невоенным путем Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может попытаться вернуть некоторые территории другим путем. Об этом политик рассказал на встрече в Палате представителей Конгресса США.

«Я думаю, что будут украинские территории, за которые Украина настроена воевать. Но могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем», — приводит цитату Блинкена ТАСС.

Политик сообщил, что для США является важным принцип территориальной целостности Украины. «Украина сама будет определять, как будет достигнута эта целостность», — добавил Блинкен.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола предложил продать России часть своих территорий. По его мнению, продолжительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а такое решение помогло бы добиться мира.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может попытаться вернуть некоторые территории другим путем. Об этом политик рассказал на встрече в Палате представителей Конгресса США. «Я думаю, что будут украинские территории, за которые Украина настроена воевать. Но могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем», — приводит цитату Блинкена ТАСС. Политик сообщил, что для США является важным принцип территориальной целостности Украины. «Украина сама будет определять, как будет достигнута эта целостность», — добавил Блинкен. Ранее URA.RU сообщало, что бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола предложил продать России часть своих территорий. По его мнению, продолжительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а такое решение помогло бы добиться мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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