Блинкен предупредил о планах Киева вернуть утраченные земли необычным способом

Госсекретарь США Блинкен озвучил планы Киева о возврате территорий иным способом

24 марта 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

Блинкен считает, что Украина попытается вернуть территории невоенным путем Фото: Анна Майорова © URA.RU Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может попытаться вернуть некоторые территории другим путем. Об этом политик рассказал на встрече в Палате представителей Конгресса США. «Я думаю, что будут украинские территории, за которые Украина настроена воевать. Но могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем», — приводит цитату Блинкена ТАСС. Политик сообщил, что для США является важным принцип территориальной целостности Украины. «Украина сама будет определять, как будет достигнута эта целостность», — добавил Блинкен. Ранее URA.RU сообщало, что бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола предложил продать России часть своих территорий. По его мнению, продолжительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а такое решение помогло бы добиться мира.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может попытаться вернуть некоторые территории другим путем. Об этом политик рассказал на встрече в Палате представителей Конгресса США. «Я думаю, что будут украинские территории, за которые Украина настроена воевать. Но могут быть территории, которые они могут решить вернуть другим путем», — приводит цитату Блинкена ТАСС. Политик сообщил, что для США является важным принцип территориальной целостности Украины. «Украина сама будет определять, как будет достигнута эта целостность», — добавил Блинкен. Ранее URA.RU сообщало, что бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола предложил продать России часть своих территорий. По его мнению, продолжительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а такое решение помогло бы добиться мира.