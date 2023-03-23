Вице-премьер Хуснуллин: Россия и Казахстан построят трассу в обход Каспийского моря

24 марта 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Обсуждение строительства проекта пройдет на форуме в Казани Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия совместно с Казахстаном и Туркменистаном планирует обсуждение строительства трассы в обход Каспийского моря. Об этом поделился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Во время проведения Kazan Forum 18 мая, мы с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия. Возможно будет подписано соглашение», — рассказал РИА Новости Хуснуллин. В агентстве добавили, что данная инициатива уже обсуждалась по итогам рабочей поездки премьера Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина в конце января в Туркменистан. Ранее URA.RU сообщало о посещении премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным туркмено-российского бизнес-форума в Ашхабаде (Туркменистан). Основные задачи форума были посвящены сотрудничеству в области транспорта и логистики и промышленности.

Россия совместно с Казахстаном и Туркменистаном планирует обсуждение строительства трассы в обход Каспийского моря. Об этом поделился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Во время проведения Kazan Forum 18 мая, мы с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия. Возможно будет подписано соглашение», — рассказал РИА Новости Хуснуллин. В агентстве добавили, что данная инициатива уже обсуждалась по итогам рабочей поездки премьера Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина в конце января в Туркменистан. Ранее URA.RU сообщало о посещении премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным туркмено-российского бизнес-форума в Ашхабаде (Туркменистан). Основные задачи форума были посвящены сотрудничеству в области транспорта и логистики и промышленности.