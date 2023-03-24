Военный обозреватель рассказал, как уничтожить крупные украинские мосты

Военный обозреватель Суконкин: крупные украинские мосты можно подорвать тротилом

24 марта 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Для уничтожения моста можно использовать беспилотник, рассказал Алексей Суконкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для атаки по крупным мостам, которые использует украинская армия, можно использовать две тонны тротила. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин. «Крупные мосты, используемые ВСУ, уничтожить можно, но придется подобраться вплотную — подогнать беспилотник или катер, управляемый дистанционно, с двумя тоннами тротила, но как можно ближе к цели. Если не тонны, то несколько сотен килограммов как минимум», — сказал Суконкин NEWS.ru В прошлом месяце российская армия атаковала железнодорожный мост в Затоке Одесской области, через который перевозили вооружение НАТО на Украину. Военкор Евгений Поддубный отмечал, что ВС РФ ударили по опорам моста водными дронами.

Для атаки по крупным мостам, которые использует украинская армия, можно использовать две тонны тротила. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Суконкин. «Крупные мосты, используемые ВСУ, уничтожить можно, но придется подобраться вплотную — подогнать беспилотник или катер, управляемый дистанционно, с двумя тоннами тротила, но как можно ближе к цели. Если не тонны, то несколько сотен килограммов как минимум», — сказал Суконкин NEWS.ru В прошлом месяце российская армия атаковала железнодорожный мост в Затоке Одесской области, через который перевозили вооружение НАТО на Украину. Военкор Евгений Поддубный отмечал, что ВС РФ ударили по опорам моста водными дронами.