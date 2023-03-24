Врач перечислила привычки, из-за которых люди глупеют

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Врач Румянцева: увлечение соцсетями сказывается на работе мозга

24 марта 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Увлечение соцсетями и спользование гаджетов плохо сказывается на работе мозга, сказала Валерия Румянцева Фото: Игорь Пантин © URA.RU Сильное увлечение соцсетями и использование поисковиков негативно отражается на аналитических способностях человека. Такое заявление сделала врач-терапевт Валерия Румянцева. «Не слишком полезно для мозга наше увлечение соцсетями. Дело в том, что мы просто не успеваем перерабатывать качественно такое огромное количество информации. В итоге это сказывается на наших аналитических способностях», —заявила Валерия Румянцева в беседе с «Подмосковье сегодня». Также специалист посоветовала меньше пользоваться поисковиками и навигаторами. Она уверена, что лучше попытаться самому вспомнить необходимую информацию или обратиться за помощью к прохожим. «Устраивайте себе хотя бы иногда такие тренировки. Тем более живое общение также очень важно для здоровья мозга», — отметила врач. Румянцева подчеркнула, что не стоит активно работать во время болезни. Подобные действия снизят продуктивность мозга, а также усложнят выздоровление. Помимо этого, эксперт порекомендовала отказаться от жевательной резинки, так как она мешает сконцентрироваться. Ранее Румянцева заявила, что частое употребление кофе увеличивает риск развития деменции. По ее словам, три-четыре чашки кофе в день является максимумом. Кроме того, врач отметила, что вредно пить кофе с сахаром.

Сильное увлечение соцсетями и использование поисковиков негативно отражается на аналитических способностях человека. Такое заявление сделала врач-терапевт Валерия Румянцева. «Не слишком полезно для мозга наше увлечение соцсетями. Дело в том, что мы просто не успеваем перерабатывать качественно такое огромное количество информации. В итоге это сказывается на наших аналитических способностях», —заявила Валерия Румянцева в беседе с «Подмосковье сегодня». Также специалист посоветовала меньше пользоваться поисковиками и навигаторами. Она уверена, что лучше попытаться самому вспомнить необходимую информацию или обратиться за помощью к прохожим. «Устраивайте себе хотя бы иногда такие тренировки. Тем более живое общение также очень важно для здоровья мозга», — отметила врач. Румянцева подчеркнула, что не стоит активно работать во время болезни. Подобные действия снизят продуктивность мозга, а также усложнят выздоровление. Помимо этого, эксперт порекомендовала отказаться от жевательной резинки, так как она мешает сконцентрироваться. Ранее Румянцева заявила, что частое употребление кофе увеличивает риск развития деменции. По ее словам, три-четыре чашки кофе в день является максимумом. Кроме того, врач отметила, что вредно пить кофе с сахаром.