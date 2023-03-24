Медведев оправдался за использование Twitter

Медведев заявил об эффективности Twitter против Запада

24 марта 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отметил эффективность Twitter против Запада Фото: Анна Майорова © URA.RU Зампред Совбеза Дмитрий Медведев использует заблокированный в РФ Twitter, так как необходимо использовать оружие врага. Об этом он заявил во время интервью с представителями прессы. «Что касается Twitter, надо использовать оружие врага. У нас Twitter не запрещен, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушел, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают», — заявил Дмитрий Медведев. Видео с ответами на вопросы журналистов политик опубликовал в своем telegram-канале . Он также сказал, что удивлен тем, насколько эффективно использование этой соцсети. Политик заявил, что намерен пользоваться Twitter, пока его не заблокируют. Он выразил надежду на владельца соцсети Илона Маска, который является «светочем» борьбы за демократию в США. Ранее Медведев заявил о ненависти Запада к российскому народу. По его словам, западный мир борется с россиянами, вводя различные санкции, и страна никогда не простит этого.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев использует заблокированный в РФ Twitter, так как необходимо использовать оружие врага. Об этом он заявил во время интервью с представителями прессы. «Что касается Twitter, надо использовать оружие врага. У нас Twitter не запрещен, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушел, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают», — заявил Дмитрий Медведев. Видео с ответами на вопросы журналистов политик опубликовал в своем telegram-канале. Он также сказал, что удивлен тем, насколько эффективно использование этой соцсети. Политик заявил, что намерен пользоваться Twitter, пока его не заблокируют. Он выразил надежду на владельца соцсети Илона Маска, который является «светочем» борьбы за демократию в США. Ранее Медведев заявил о ненависти Запада к российскому народу. По его словам, западный мир борется с россиянами, вводя различные санкции, и страна никогда не простит этого.