Для семей экс-силовиков, погибших в ходе СВО, введут новую выплату

24 марта 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Выплату можно будет потратить на покупку или строительство жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуму внесли законопроект о назначении выплаты на жилье для семей бывших силовиков, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. «Семьи погибших в ходе СВО смогут воспользоваться положенной им (сотрудникам) единовременной соцвыплатой на приобретение или строительство жилья. Речь идет о бывших сотрудниках органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы и таможни, которые сейчас участвуют в СВО», — сообщил Турчак. По его словам, рабочая группа внесла законопроект в Госдуму. Он отметил, что силовики вставали на учет для получения такой выплаты еще во время службы. Согласно законодательству, в случае смерти сотрудника право на льготу в течение года остается у членов семьи. Но этот закон не учитывает гибель на СВО, поэтому бывшие силовики теряют право на жилищную выплату, сообщил Турчак. Также право на жилищную выплату получат ветераны боевых действий из числа сотрудников ОВД. Ранее рабочая группа по вопросам СВО предложила законопроекты, которые освобождают родственников участников СВО от выплаты кредитов и ипотеки. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев считает, что для участников СВО нужно отменить транспортный налог, передает «Национальная служба новостей». Также участники СВО теперь могут получить бесплатную юридическую помощь, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму внесли законопроект о назначении выплаты на жилье для семей бывших силовиков, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый вице-спикер Совфеда, глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. «Семьи погибших в ходе СВО смогут воспользоваться положенной им (сотрудникам) единовременной соцвыплатой на приобретение или строительство жилья. Речь идет о бывших сотрудниках органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы и таможни, которые сейчас участвуют в СВО», — сообщил Турчак. По его словам, рабочая группа внесла законопроект в Госдуму. Он отметил, что силовики вставали на учет для получения такой выплаты еще во время службы. Согласно законодательству, в случае смерти сотрудника право на льготу в течение года остается у членов семьи. Но этот закон не учитывает гибель на СВО, поэтому бывшие силовики теряют право на жилищную выплату, сообщил Турчак. Также право на жилищную выплату получат ветераны боевых действий из числа сотрудников ОВД. Ранее рабочая группа по вопросам СВО предложила законопроекты, которые освобождают родственников участников СВО от выплаты кредитов и ипотеки. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев считает, что для участников СВО нужно отменить транспортный налог, передает «Национальная служба новостей». Также участники СВО теперь могут получить бесплатную юридическую помощь, сообщает телеканал 360.