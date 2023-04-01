Крымчане получат особую льготу за участие в спецоперации

Жители Крыма получат земельные участки за участие в спецоперации на Украине

01 апреля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Для получения земельных участков у участников СВО должна быть крымская прописка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации на Украине из Крыма получат земельные участки на полуострове. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. «Земельные участки предоставляются всем участникам СВО, при подтверждении постоянной крымской прописки по состоянию на 24.02.2022 и при наличии справки об участии в СВО, выданной командиром войсковой части», — заявил Константинов РИА Новости. Первые участки планируют выдать 7 апреля. В правительстве РФ рекомендовали принять законы о предоставлении земельных участков отличившимся участникам СВО и их семьям. Такие меры планировали ввести в Крыму, Севастополе и Московской области. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы. Теперь к профессиональным военным приравняли и добровольцев. Рабочая группа по вопросам СВО предложила освободить родственников погибших участников СВО от выплат их кредитов и ипотеки.

Участники спецоперации на Украине из Крыма получат земельные участки на полуострове. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. «Земельные участки предоставляются всем участникам СВО, при подтверждении постоянной крымской прописки по состоянию на 24.02.2022 и при наличии справки об участии в СВО, выданной командиром войсковой части», — заявил Константинов РИА Новости. Первые участки планируют выдать 7 апреля. В правительстве РФ рекомендовали принять законы о предоставлении земельных участков отличившимся участникам СВО и их семьям. Такие меры планировали ввести в Крыму, Севастополе и Московской области. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные льготы. Теперь к профессиональным военным приравняли и добровольцев. Рабочая группа по вопросам СВО предложила освободить родственников погибших участников СВО от выплат их кредитов и ипотеки.