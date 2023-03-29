Кремль: РФ продолжит защищать интересы своих спортсменов

29 марта 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Россия продолжит отстаивать интересы атлетов, заверил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и дальше будет защищать интересы своих атлетов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Кроме того, продолжаются контакты с МОК по защите интересов российских атлетов», — отметил Песков. Он также напомнил о реакции Национального олимпийского комитета, который увидел в рекомендациях МОК элементы дискриминации. По мнению Дмитрия Пескова, это был исчерпывающий комментарий. Исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям приглашать на соревнования только тех российских спортсменов и обслуживающий персонал, которые не поддержали военную спецоперацию РФ на Украине и занимают нейтральную позицию. В Национальном олимпийском комитете осудили такой дискриминационный подход МОК.

Россия и дальше будет защищать интересы своих атлетов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Кроме того, продолжаются контакты с МОК по защите интересов российских атлетов», — отметил Песков. Он также напомнил о реакции Национального олимпийского комитета, который увидел в рекомендациях МОК элементы дискриминации. По мнению Дмитрия Пескова, это был исчерпывающий комментарий. Исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям приглашать на соревнования только тех российских спортсменов и обслуживающий персонал, которые не поддержали военную спецоперацию РФ на Украине и занимают нейтральную позицию. В Национальном олимпийском комитете осудили такой дискриминационный подход МОК.