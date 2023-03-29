Кремль: РФ продолжит защищать интересы своих спортсменов

Россия и дальше будет защищать интересы своих атлетов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Кроме того, продолжаются контакты с МОК по защите интересов российских атлетов», — отметил Песков.
Он также напомнил о реакции Национального олимпийского комитета, который увидел в рекомендациях МОК элементы дискриминации. По мнению Дмитрия Пескова, это был исчерпывающий комментарий.
Исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям приглашать на соревнования только тех российских спортсменов и обслуживающий персонал, которые не поддержали военную спецоперацию РФ на Украине и занимают нейтральную позицию. В Национальном олимпийском комитете осудили такой дискриминационный подход МОК.
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