Кремль: РФ продолжит защищать интересы своих спортсменов

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россия продолжит отстаивать интересы атлетов, заверил Песков Фото:

Россия и дальше будет защищать интересы своих атлетов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Кроме того, продолжаются контакты с МОК по защите интересов российских атлетов», — отметил Песков.

Он также напомнил о реакции Национального олимпийского комитета, который увидел в рекомендациях МОК элементы дискриминации. По мнению Дмитрия Пескова, это был исчерпывающий комментарий.

Исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям приглашать на соревнования только тех российских спортсменов и обслуживающий персонал, которые не поддержали военную спецоперацию РФ на Украине и занимают нейтральную позицию. В Национальном олимпийском комитете осудили такой дискриминационный подход МОК.

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Россия и дальше будет защищать интересы своих атлетов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Кроме того, продолжаются контакты с МОК по защите интересов российских атлетов», — отметил Песков. Он также напомнил о реакции Национального олимпийского комитета, который увидел в рекомендациях МОК элементы дискриминации. По мнению Дмитрия Пескова, это был исчерпывающий комментарий. Исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям приглашать на соревнования только тех российских спортсменов и обслуживающий персонал, которые не поддержали военную спецоперацию РФ на Украине и занимают нейтральную позицию. В Национальном олимпийском комитете осудили такой дискриминационный подход МОК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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