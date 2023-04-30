Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в лесу Новосибирска. Экипаж воздушного судна не пострадал, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«При выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки „Городской аэропорт“ в Заельцовском районе Новосибирска. Экипаж не пострадал», — говорится в
По информации прокуратуры, самолет получил повреждения. Причины жесткой посадки устанавливаются. Проводится проверка.
В середине апреля самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за пожилой пассажирки. Женщина потеряла сознание на борту воздушного судна. Инцидент произошел на рейсе Хабаровск — Екатеринбург.
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