В Новосибирске самолет экстренно сел посреди леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленая лужа. Курган, легкомоторный самолет
Экипаж самолета не пострадал Фото:

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в лесу Новосибирска. Экипаж воздушного судна не пострадал, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«При выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки „Городской аэропорт“ в Заельцовском районе Новосибирска. Экипаж не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По информации прокуратуры, самолет получил повреждения. Причины жесткой посадки устанавливаются. Проводится проверка.

В середине апреля самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за пожилой пассажирки. Женщина потеряла сознание на борту воздушного судна. Инцидент произошел на рейсе Хабаровск — Екатеринбург.

Экстренная посадка самолета в лесу Новосибирска 30 апреля - фото
Экстренная посадка самолета в лесу Новосибирска 30 апреля - фото

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в лесу Новосибирска. Экипаж воздушного судна не пострадал, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. «При выполнении частного полета легкомоторное воздушное судно Cessna 172 совершило жесткую посадку на участок местности вблизи посадочной площадки „Городской аэропорт“ в Заельцовском районе Новосибирска. Экипаж не пострадал», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По информации прокуратуры, самолет получил повреждения. Причины жесткой посадки устанавливаются. Проводится проверка. В середине апреля самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за пожилой пассажирки. Женщина потеряла сознание на борту воздушного судна. Инцидент произошел на рейсе Хабаровск — Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...