СК раскрыл, почему школьник пытался зарезать одноклассницу на последнем звонке

СК РФ: подросток напал на одноклассницу из-за неразделенной любви
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Школьник мог попытаться зарезать одноклассницу из-за компьютерных игр, заявили в СК Фото:

Причиной нападения школьника на одноклассницу с ножом на линейке в Волгоградской области могла стать неразделенная любовь. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону. Также там не исключили, что подросток «заигрался к компьютерные игры».

«По одной из версий 17-летний ученик 11 класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой он просто заигрался в компьютерные игры», — говорится в telegram-канале СУСК по Волгоградской области. Уточняется, что школьницу осмотрели медики, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что школьник пытался зарезать одноклассницу на последнем звонке. Он подошел к ней сзади на линейке и попытался перерезать ей горло.

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Причиной нападения школьника на одноклассницу с ножом на линейке в Волгоградской области могла стать неразделенная любовь. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону. Также там не исключили, что подросток «заигрался к компьютерные игры». «По одной из версий 17-летний ученик 11 класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой он просто заигрался в компьютерные игры», — говорится в telegram-канале СУСК по Волгоградской области. Уточняется, что школьницу осмотрели медики, ее жизни ничего не угрожает. Ранее стало известно, что школьник пытался зарезать одноклассницу на последнем звонке. Он подошел к ней сзади на линейке и попытался перерезать ей горло.
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