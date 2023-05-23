СК раскрыл, почему школьник пытался зарезать одноклассницу на последнем звонке

СК РФ: подросток напал на одноклассницу из-за неразделенной любви

23 мая 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Школьник мог попытаться зарезать одноклассницу из-за компьютерных игр, заявили в СК Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причиной нападения школьника на одноклассницу с ножом на линейке в Волгоградской области могла стать неразделенная любовь. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону. Также там не исключили, что подросток «заигрался к компьютерные игры». «По одной из версий 17-летний ученик 11 класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой он просто заигрался в компьютерные игры», — говорится в telegram-канале СУСК по Волгоградской области. Уточняется, что школьницу осмотрели медики, ее жизни ничего не угрожает. Ранее стало известно, что школьник пытался зарезать одноклассницу на последнем звонке. Он подошел к ней сзади на линейке и попытался перерезать ей горло.

Причиной нападения школьника на одноклассницу с ножом на линейке в Волгоградской области могла стать неразделенная любовь. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону. Также там не исключили, что подросток «заигрался к компьютерные игры». «По одной из версий 17-летний ученик 11 класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой он просто заигрался в компьютерные игры», — говорится в telegram-канале СУСК по Волгоградской области. Уточняется, что школьницу осмотрели медики, ее жизни ничего не угрожает. Ранее стало известно, что школьник пытался зарезать одноклассницу на последнем звонке. Он подошел к ней сзади на линейке и попытался перерезать ей горло.