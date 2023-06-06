От отравления сидром в Нижегородской области погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, больница, реанимация
В Нижегородской области погибли еще два человека после употребления суррогатного сидра Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

В Нижегородской области два человека погибли после употребления суррогатного сидра. Об этом рассказал журналист Олег Мурашев.

«Двое скончались в результате отравления алкоголем. <…> Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — подчеркнул Олег Мурашев в материале для «Известий». По его словам, специалисты из токсикологического отделения продолжают бороться за жизни людей. В настоящий момент в Нижегородской области был организован оперативный штаб после известий о массовом отравлении людей.

Первые смерти из-за суррогатного алкоголя в Нижегородской области подтверждал заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Также из-за алкоголя погибли люди в Димитровграде в Ульяновской области. Инцидент массового отравления произошел 5 июня. В Ульяновской области количество пострадавших возросло до 49 человек. Уголовные дела об отравлении сидром передадут в СК РФ.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижегородской области два человека погибли после употребления суррогатного сидра. Об этом рассказал журналист Олег Мурашев. «Двое скончались в результате отравления алкоголем. <…> Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — подчеркнул Олег Мурашев в материале для «Известий». По его словам, специалисты из токсикологического отделения продолжают бороться за жизни людей. В настоящий момент в Нижегородской области был организован оперативный штаб после известий о массовом отравлении людей. Первые смерти из-за суррогатного алкоголя в Нижегородской области подтверждал заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Также из-за алкоголя погибли люди в Димитровграде в Ульяновской области. Инцидент массового отравления произошел 5 июня. В Ульяновской области количество пострадавших возросло до 49 человек. Уголовные дела об отравлении сидром передадут в СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...