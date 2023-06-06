От отравления сидром в Нижегородской области погибли два человека

06 июня 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

В Нижегородской области погибли еще два человека после употребления суррогатного сидра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России В Нижегородской области два человека погибли после употребления суррогатного сидра. Об этом рассказал журналист Олег Мурашев. «Двое скончались в результате отравления алкоголем. <…> Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — подчеркнул Олег Мурашев в материале для «Известий». По его словам, специалисты из токсикологического отделения продолжают бороться за жизни людей. В настоящий момент в Нижегородской области был организован оперативный штаб после известий о массовом отравлении людей. Первые смерти из-за суррогатного алкоголя в Нижегородской области подтверждал заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Также из-за алкоголя погибли люди в Димитровграде в Ульяновской области. Инцидент массового отравления произошел 5 июня. В Ульяновской области количество пострадавших возросло до 49 человек. Уголовные дела об отравлении сидром передадут в СК РФ.

В Нижегородской области два человека погибли после употребления суррогатного сидра. Об этом рассказал журналист Олег Мурашев. «Двое скончались в результате отравления алкоголем. <…> Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — подчеркнул Олег Мурашев в материале для «Известий». По его словам, специалисты из токсикологического отделения продолжают бороться за жизни людей. В настоящий момент в Нижегородской области был организован оперативный штаб после известий о массовом отравлении людей. Первые смерти из-за суррогатного алкоголя в Нижегородской области подтверждал заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. Также из-за алкоголя погибли люди в Димитровграде в Ульяновской области. Инцидент массового отравления произошел 5 июня. В Ульяновской области количество пострадавших возросло до 49 человек. Уголовные дела об отравлении сидром передадут в СК РФ.