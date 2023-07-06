Onedio: житель Турции камнем снес многоквартирный дом

07 июля 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Дом рухнул после того, как мужчина бросил в него камень Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Горожанин из Малатьи (Турция) снес многоэтажный дом, бросив в него камень. По данным турецких журналистов, здание ранее пострадало от землетрясений. «В Малатье гражданин бросил камень в сильно поврежденное здание. Дом рухнул за секунды», — передает портал Onedio . Подземные толчки магнитудой в 7,4 баллов были зафиксированы в Турции в начале февраля. Количество жертв землетрясений к марту превысило 45 тысяч человек. Землетрясение стало самым мощным за последние 80 лет, его ощутили граждане 16 стран мира.

Горожанин из Малатьи (Турция) снес многоэтажный дом, бросив в него камень. По данным турецких журналистов, здание ранее пострадало от землетрясений. «В Малатье гражданин бросил камень в сильно поврежденное здание. Дом рухнул за секунды», — передает портал Onedio. Подземные толчки магнитудой в 7,4 баллов были зафиксированы в Турции в начале февраля. Количество жертв землетрясений к марту превысило 45 тысяч человек. Землетрясение стало самым мощным за последние 80 лет, его ощутили граждане 16 стран мира.