06 июля 2023

Onedio: житель Турции камнем снес многоквартирный дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос здания в «Городке милиции» на Чапаева. Екатеринбург, разрушенное здание
Дом рухнул после того, как мужчина бросил в него камень Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Горожанин из Малатьи (Турция) снес многоэтажный дом, бросив в него камень. По данным турецких журналистов, здание ранее пострадало от землетрясений.

«В Малатье гражданин бросил камень в сильно поврежденное здание. Дом рухнул за секунды», — передает портал Onedio.

Подземные толчки магнитудой в 7,4 баллов были зафиксированы в Турции в начале февраля. Количество жертв землетрясений к марту превысило 45 тысяч человек. Землетрясение стало самым мощным за последние 80 лет, его ощутили граждане 16 стран мира.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Горожанин из Малатьи (Турция) снес многоэтажный дом, бросив в него камень. По данным турецких журналистов, здание ранее пострадало от землетрясений. «В Малатье гражданин бросил камень в сильно поврежденное здание. Дом рухнул за секунды», — передает портал Onedio. Подземные толчки магнитудой в 7,4 баллов были зафиксированы в Турции в начале февраля. Количество жертв землетрясений к марту превысило 45 тысяч человек. Землетрясение стало самым мощным за последние 80 лет, его ощутили граждане 16 стран мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...