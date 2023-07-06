Onedio: житель Турции камнем снес многоквартирный дом

Дом рухнул после того, как мужчина бросил в него камень
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Горожанин из Малатьи (Турция) снес многоэтажный дом, бросив в него камень. По данным турецких журналистов, здание ранее пострадало от землетрясений.
«В Малатье гражданин бросил камень в сильно поврежденное здание. Дом рухнул за секунды», — передает портал
Подземные толчки магнитудой в 7,4 баллов были зафиксированы в Турции в начале февраля. Количество жертв землетрясений к марту превысило 45 тысяч человек. Землетрясение стало самым мощным за последние 80 лет, его ощутили граждане 16 стран мира.
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