Во Франции признали право уклонистов из России на статус беженца

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Уклонисты из РФ смогут рассчитывать на статус беженца во Франции Фото:

Уклонисты из России имеют право на убежище во Франции. Об этом рассказали во французском суде.

«Суд Франции признал право уклонистов из РФ получить убежище в качестве беженцев», — сообщается на официальном сайте суда. Там добавили, что судья принял решение о возможности присвоения статуса беженца гражданину, который был призван в вооруженные силы по мобилизации.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Европа не должна принимать российских уклонистов от мобилизации, так как они представляют угрозу для молодых украинских женщин с детьми. В России, в свою очередь, приняли решение отобрать у уклонистов право сдавать экзамен на получение водительских прав, передает Vse42.ru.

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Уклонисты из России имеют право на убежище во Франции. Об этом рассказали во французском суде. «Суд Франции признал право уклонистов из РФ получить убежище в качестве беженцев», — сообщается на официальном сайте суда. Там добавили, что судья принял решение о возможности присвоения статуса беженца гражданину, который был призван в вооруженные силы по мобилизации. Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Европа не должна принимать российских уклонистов от мобилизации, так как они представляют угрозу для молодых украинских женщин с детьми. В России, в свою очередь, приняли решение отобрать у уклонистов право сдавать экзамен на получение водительских прав, передает Vse42.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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