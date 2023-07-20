Во Франции признали право уклонистов из России на статус беженца 20 июля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 + Уклонисты из РФ смогут рассчитывать на статус беженца во Франции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уклонисты из России имеют право на убежище во Франции. Об этом рассказали во французском суде. «Суд Франции признал право уклонистов из РФ получить убежище в качестве беженцев», — сообщается на официальном сайте суда. Там добавили, что судья принял решение о возможности присвоения статуса беженца гражданину, который был призван в вооруженные силы по мобилизации. Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Европа не должна принимать российских уклонистов от мобилизации, так как они представляют угрозу для молодых украинских женщин с детьми. В России, в свою очередь, приняли решение отобрать у уклонистов право сдавать экзамен на получение водительских прав, передает Vse42.ru. Уклонисты из России имеют право на убежище во Франции. Об этом рассказали во французском суде. «Суд Франции признал право уклонистов из РФ получить убежище в качестве беженцев», — сообщается на официальном сайте суда. Там добавили, что судья принял решение о возможности присвоения статуса беженца гражданину, который был призван в вооруженные силы по мобилизации. Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Европа не должна принимать российских уклонистов от мобилизации, так как они представляют угрозу для молодых украинских женщин с детьми. В России, в свою очередь, приняли решение отобрать у уклонистов право сдавать экзамен на получение водительских прав, передает Vse42.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям