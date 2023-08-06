Трамп будет требовать замены судьи по делу о штурме Капитолия

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Дональд Трамп не верит в объективность судьи Федерального суда округа Колумбия Фото:

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он и его представители будут запрашивать смену судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и перенос места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме за пределы округа. Об этом Трамп написал в своей соцсети.

«Мы будем незамедлительно требовать замены этого судьи», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Экс-президент добавил, что он намеревается добиться переноса места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме за пределы округа Колумбия. Трамп также заявил, что не верит в возможность получения справедливого судебного процесса при участии этого судьи, которого он описал как «назначенного» на дело о свободе речи и честных выборах.

Ранее стало известно, что Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Данные действия привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Трампу грозит 20 лет тюрьмы.

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он и его представители будут запрашивать смену судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и перенос места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме за пределы округа. Об этом Трамп написал в своей соцсети. «Мы будем незамедлительно требовать замены этого судьи», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Экс-президент добавил, что он намеревается добиться переноса места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме за пределы округа Колумбия. Трамп также заявил, что не верит в возможность получения справедливого судебного процесса при участии этого судьи, которого он описал как «назначенного» на дело о свободе речи и честных выборах. Ранее стало известно, что Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Данные действия привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Трампу грозит 20 лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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