Трамп будет требовать замены судьи по делу о штурме Капитолия

06 августа 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп не верит в объективность судьи Федерального суда округа Колумбия Фото: Official White House / Tia Dufour Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он и его представители будут запрашивать смену судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и перенос места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме за пределы округа. Об этом Трамп написал в своей соцсети. «Мы будем незамедлительно требовать замены этого судьи», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Экс-президент добавил, что он намеревается добиться переноса места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме за пределы округа Колумбия. Трамп также заявил, что не верит в возможность получения справедливого судебного процесса при участии этого судьи, которого он описал как «назначенного» на дело о свободе речи и честных выборах. Ранее стало известно, что Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Данные действия привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Трампу грозит 20 лет тюрьмы.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он и его представители будут запрашивать смену судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и перенос места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме за пределы округа. Об этом Трамп написал в своей соцсети. «Мы будем незамедлительно требовать замены этого судьи», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Экс-президент добавил, что он намеревается добиться переноса места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме за пределы округа Колумбия. Трамп также заявил, что не верит в возможность получения справедливого судебного процесса при участии этого судьи, которого он описал как «назначенного» на дело о свободе речи и честных выборах. Ранее стало известно, что Дональду Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Данные действия привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Трампу грозит 20 лет тюрьмы.