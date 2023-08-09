RT: на складе в Сергиевом Посаде хранилось три тонны пороха

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
На одном из складов на заводе хранились три тонны пороха, рассказал бывший сотрудник «Пиро-Росс» Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

На одном из складов компании «Пиро-Росс» на заводе в Сергиевом Посаде хранились три тонны пороха. Об этом рассказал бывший сотрудник «Пиро-Росс».

«Его завезли еще прошлым летом. Склад находился прямо напротив офиса, где была бухгалтерия, и сотрудники неоднократно просили бывшего директора вывезти три тонны пороха», — заявил бывший сотрудник «Пиро-Росс», его слова приводит RT в своем telegram-канале. Сотрудник также отметил, что в конце мая многие бухгалтеры ушли с работы. При сегодняшнем взрыве их офис был полностью уничтожен.

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При взрыве в Сергиевом Посаде пострадало 52 человека: что известно к этому часу

Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории завода. Некоторыми складами владеет фирма «Пиро-Росс», которая производит фейерверки. Среди крупных поставщиков — Минобороны России.

После взрыва пострадали 52 человека. Несколько оказались под завалами. В соседних зданиях выбиты окна. На территории предприятия была объявлена тотальная эвакуация, передает RT.

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На одном из складов компании «Пиро-Росс» на заводе в Сергиевом Посаде хранились три тонны пороха. Об этом рассказал бывший сотрудник «Пиро-Росс». «Его завезли еще прошлым летом. Склад находился прямо напротив офиса, где была бухгалтерия, и сотрудники неоднократно просили бывшего директора вывезти три тонны пороха», — заявил бывший сотрудник «Пиро-Росс», его слова приводит RT в своем telegram-канале. Сотрудник также отметил, что в конце мая многие бухгалтеры ушли с работы. При сегодняшнем взрыве их офис был полностью уничтожен. Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории завода. Некоторыми складами владеет фирма «Пиро-Росс», которая производит фейерверки. Среди крупных поставщиков — Минобороны России. После взрыва пострадали 52 человека. Несколько оказались под завалами. В соседних зданиях выбиты окна. На территории предприятия была объявлена тотальная эвакуация, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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