RT: на складе в Сергиевом Посаде хранилось три тонны пороха

09 августа 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

На одном из складов на заводе хранились три тонны пороха, рассказал бывший сотрудник «Пиро-Росс» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв На одном из складов компании «Пиро-Росс» на заводе в Сергиевом Посаде хранились три тонны пороха. Об этом рассказал бывший сотрудник «Пиро-Росс». «Его завезли еще прошлым летом. Склад находился прямо напротив офиса, где была бухгалтерия, и сотрудники неоднократно просили бывшего директора вывезти три тонны пороха», — заявил бывший сотрудник «Пиро-Росс», его слова приводит RT в своем telegram-канале. Сотрудник также отметил, что в конце мая многие бухгалтеры ушли с работы. При сегодняшнем взрыве их офис был полностью уничтожен. Новость по теме При взрыве в Сергиевом Посаде пострадало 52 человека: что известно к этому часу Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории завода. Некоторыми складами владеет фирма «Пиро-Росс», которая производит фейерверки. Среди крупных поставщиков — Минобороны России. После взрыва пострадали 52 человека. Несколько оказались под завалами. В соседних зданиях выбиты окна. На территории предприятия была объявлена тотальная эвакуация, передает RT.

На одном из складов компании «Пиро-Росс» на заводе в Сергиевом Посаде хранились три тонны пороха. Об этом рассказал бывший сотрудник «Пиро-Росс». «Его завезли еще прошлым летом. Склад находился прямо напротив офиса, где была бухгалтерия, и сотрудники неоднократно просили бывшего директора вывезти три тонны пороха», — заявил бывший сотрудник «Пиро-Росс», его слова приводит RT в своем telegram-канале. Сотрудник также отметил, что в конце мая многие бухгалтеры ушли с работы. При сегодняшнем взрыве их офис был полностью уничтожен. Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории завода. Некоторыми складами владеет фирма «Пиро-Росс», которая производит фейерверки. Среди крупных поставщиков — Минобороны России. После взрыва пострадали 52 человека. Несколько оказались под завалами. В соседних зданиях выбиты окна. На территории предприятия была объявлена тотальная эвакуация, передает RT.