RT: на складе в Сергиевом Посаде хранилось три тонны пороха

На одном из складов компании «Пиро-Росс» на заводе в Сергиевом Посаде хранились три тонны пороха. Об этом рассказал бывший сотрудник «Пиро-Росс».
«Его завезли еще прошлым летом. Склад находился прямо напротив офиса, где была бухгалтерия, и сотрудники неоднократно просили бывшего директора вывезти три тонны пороха», — заявил бывший сотрудник «Пиро-Росс», его слова приводит RT в своем telegram-канале. Сотрудник также отметил, что в конце мая многие бухгалтеры ушли с работы. При сегодняшнем взрыве их офис был полностью уничтожен.
Ранее в Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории завода. Некоторыми складами владеет фирма «Пиро-Росс», которая производит фейерверки. Среди крупных поставщиков — Минобороны России.
После взрыва пострадали 52 человека. Несколько оказались под завалами. В соседних зданиях выбиты окна. На территории предприятия была объявлена тотальная эвакуация, передает RT.
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