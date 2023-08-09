Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Под завалами из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могут находиться люди. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.
«По предположениям под завалами могут находиться люди», — написали в telegram-канале администрации. Там отметили, что на месте происшествия развернут оперштаб. На территорию завода пребывают спецслужбы из соседних городов.
Как отметили в канале, открытого горения на месте ЧП не наблюдается, а сотрудники МЧС разбирают завалы. Во многих цехах повреждено остекление и фасады.
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