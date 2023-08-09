Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди. Видео

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Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Под завалами из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могут находиться люди. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

«По предположениям под завалами могут находиться люди», — написали в telegram-канале администрации. Там отметили, что на месте происшествия развернут оперштаб. На территорию завода пребывают спецслужбы из соседних городов.

Как отметили в канале, открытого горения на месте ЧП не наблюдается, а сотрудники МЧС разбирают завалы. Во многих цехах повреждено остекление и фасады.

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Под завалами из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могут находиться люди. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа. «По предположениям под завалами могут находиться люди», — написали в telegram-канале администрации. Там отметили, что на месте происшествия развернут оперштаб. На территорию завода пребывают спецслужбы из соседних городов. Как отметили в канале, открытого горения на месте ЧП не наблюдается, а сотрудники МЧС разбирают завалы. Во многих цехах повреждено остекление и фасады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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