Под завалами в Сергиевом Посаде могут находиться люди. Видео 09 августа 2023 в 14:45 Размер текста - 17 + Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв Под завалами из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могут находиться люди. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа. «По предположениям под завалами могут находиться люди», — написали в telegram-канале администрации. Там отметили, что на месте происшествия развернут оперштаб. На территорию завода пребывают спецслужбы из соседних городов. Как отметили в канале, открытого горения на месте ЧП не наблюдается, а сотрудники МЧС разбирают завалы. Во многих цехах повреждено остекление и фасады. Под завалами из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде могут находиться люди. Об этом сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа. «По предположениям под завалами могут находиться люди», — написали в telegram-канале администрации. Там отметили, что на месте происшествия развернут оперштаб. На территорию завода пребывают спецслужбы из соседних городов. Как отметили в канале, открытого горения на месте ЧП не наблюдается, а сотрудники МЧС разбирают завалы. Во многих цехах повреждено остекление и фасады. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям