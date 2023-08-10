10 августа 2023

Депутат Госдумы Алехин раскритиковал идею ввести 4-дневку для многодетных

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Сокращение рабочей недели для многодетных отразится на заработке, отметил Андрей Алехин Фото:

Работодатели не будут платить полноценную заработную плату сотрудникам за четырехдневную неделю. От такого предложения власти РФ откажутся, сказал в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

Ранее в ЛДПР подготовили законопроект, касающийся многодетных родителей. В партии считают необходимым установить для них четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты.

«Я скептически к этому отношусь. Эта идея не будет иметь поддержки ни в Государственной Думе, ни у населения. Не будет работодатель платить за четыре дня, как за пять. Это все отразится на заработке», — отметил Андрей Алехин.

Депутат Госдумы подчеркнул, что в период проведения СВО на Украине, сокращение рабочих дней особенно не актуально. «У нас время сейчас такое, когда города оборонные, заводы, у нас кадров не хватает. Свободно полторы тысячи рабочих мест, требуются высококвалифицированные специалисты. Люди работают в три смены, а мы будем переводить на четыре дня. Это неправильно», — добавил Алехин.

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Работодатели не будут платить полноценную заработную плату сотрудникам за четырехдневную неделю. От такого предложения власти РФ откажутся, сказал в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. Ранее в ЛДПР подготовили законопроект, касающийся многодетных родителей. В партии считают необходимым установить для них четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. «Я скептически к этому отношусь. Эта идея не будет иметь поддержки ни в Государственной Думе, ни у населения. Не будет работодатель платить за четыре дня, как за пять. Это все отразится на заработке», — отметил Андрей Алехин. Депутат Госдумы подчеркнул, что в период проведения СВО на Украине, сокращение рабочих дней особенно не актуально. «У нас время сейчас такое, когда города оборонные, заводы, у нас кадров не хватает. Свободно полторы тысячи рабочих мест, требуются высококвалифицированные специалисты. Люди работают в три смены, а мы будем переводить на четыре дня. Это неправильно», — добавил Алехин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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