Депутат Госдумы Алехин раскритиковал идею ввести 4-дневку для многодетных

11 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Сокращение рабочей недели для многодетных отразится на заработке, отметил Андрей Алехин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работодатели не будут платить полноценную заработную плату сотрудникам за четырехдневную неделю. От такого предложения власти РФ откажутся, сказал в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. Ранее в ЛДПР подготовили законопроект, касающийся многодетных родителей. В партии считают необходимым установить для них четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. «Я скептически к этому отношусь. Эта идея не будет иметь поддержки ни в Государственной Думе, ни у населения. Не будет работодатель платить за четыре дня, как за пять. Это все отразится на заработке», — отметил Андрей Алехин. Депутат Госдумы подчеркнул, что в период проведения СВО на Украине, сокращение рабочих дней особенно не актуально. «У нас время сейчас такое, когда города оборонные, заводы, у нас кадров не хватает. Свободно полторы тысячи рабочих мест, требуются высококвалифицированные специалисты. Люди работают в три смены, а мы будем переводить на четыре дня. Это неправильно», — добавил Алехин.

Работодатели не будут платить полноценную заработную плату сотрудникам за четырехдневную неделю. От такого предложения власти РФ откажутся, сказал в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. Ранее в ЛДПР подготовили законопроект, касающийся многодетных родителей. В партии считают необходимым установить для них четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. «Я скептически к этому отношусь. Эта идея не будет иметь поддержки ни в Государственной Думе, ни у населения. Не будет работодатель платить за четыре дня, как за пять. Это все отразится на заработке», — отметил Андрей Алехин. Депутат Госдумы подчеркнул, что в период проведения СВО на Украине, сокращение рабочих дней особенно не актуально. «У нас время сейчас такое, когда города оборонные, заводы, у нас кадров не хватает. Свободно полторы тысячи рабочих мест, требуются высококвалифицированные специалисты. Люди работают в три смены, а мы будем переводить на четыре дня. Это неправильно», — добавил Алехин.