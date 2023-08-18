Экономисты объяснили, как решение Центробанка скажется на кредитных ставках

Экономист Лобода: банки не будут резко повышать ставки по кредитам после решения ЦБ

18 августа 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Банки могут включить издержки в общую стоимость кредита, считают экономисты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аналитики заявили, что банки не будут резко увеличивать ставки по кредитам после отмены ЦБ ограничений на полную стоимость потребкредитов (ПСК). По их мнению, стоимость займов для клиентов возрастет не более чем на 0,5—1,5 процентных пунктов. «Между банками жесткая конкуренция за привлечение и лояльность клиентов, поэтому открыто взвинчивать процентные ставки они не будут. В противном случае клиенты либо уйдут к конкурентам, либо вообще откажутся брать кредиты. <…> Возможно, отмена такого ограничения может увеличить стоимость кредита для клиента не более чем на 0,5—1,5 процентного пункта к среднерыночной процентной ставке по потребкредитам», — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в материале NEWS.ru . Он добавил, что ЦБ ввел ограничения на потребительские кредиты, чтобы контролировать рост задолженности граждан в период структурных изменений в экономике. По словам Лободы, банки могут увеличить ПСК другими способами. Альтернативой может быть применение банками такой практики, как включение своих издержек в общую стоимость кредита. Однако банки не смогут безгранично повышать полную стоимость кредита. «Отмена ограничений теоретически может повысить ставки, однако бесконтрольного удорожания кредитов быть не должно. Банки ориентируются, в том числе на возможность граждан закрывать эти кредиты. Изменения затронут не более 10% от объема предоставляемых займов», — заявил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Банк России установил на I квартал 2023 года лимиты по потребительским кредитам. С 16 августа по 31 декабря ЦБ были отменены все ограничения к ПКС по потребительским кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аналитики заявили, что банки не будут резко увеличивать ставки по кредитам после отмены ЦБ ограничений на полную стоимость потребкредитов (ПСК). По их мнению, стоимость займов для клиентов возрастет не более чем на 0,5—1,5 процентных пунктов. «Между банками жесткая конкуренция за привлечение и лояльность клиентов, поэтому открыто взвинчивать процентные ставки они не будут. В противном случае клиенты либо уйдут к конкурентам, либо вообще откажутся брать кредиты. <…> Возможно, отмена такого ограничения может увеличить стоимость кредита для клиента не более чем на 0,5—1,5 процентного пункта к среднерыночной процентной ставке по потребкредитам», — рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в материале NEWS.ru. Он добавил, что ЦБ ввел ограничения на потребительские кредиты, чтобы контролировать рост задолженности граждан в период структурных изменений в экономике. По словам Лободы, банки могут увеличить ПСК другими способами. Альтернативой может быть применение банками такой практики, как включение своих издержек в общую стоимость кредита. Однако банки не смогут безгранично повышать полную стоимость кредита. «Отмена ограничений теоретически может повысить ставки, однако бесконтрольного удорожания кредитов быть не должно. Банки ориентируются, в том числе на возможность граждан закрывать эти кредиты. Изменения затронут не более 10% от объема предоставляемых займов», — заявил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Банк России установил на I квартал 2023 года лимиты по потребительским кредитам. С 16 августа по 31 декабря ЦБ были отменены все ограничения к ПКС по потребительским кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.