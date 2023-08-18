Mash показал последствия удара БПЛА по Экспоцентру. Видео

18 августа 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Удар БПЛА разрушил крышу Экспоцентра, пишет Shot Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву В результате падения беспилотника в районе Москва-Сити, крыша восьмого павильона Экспоцентра получила частичные повреждения. В окрестностях можно наблюдать обломки БПЛА и разбросанные куски здания. «Крыша восьмого павильона Экспоцентра после удара БПЛА частично повреждена», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что неподалеку от места происшествия замечены обломки от здания и беспилотника. При входе в выставочный центр сложилась огромная очередь из сотрудников, которые ждут разрешения на вход и начало работы. Информация о временном закрытии Экспоцентра отсутствует, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что в ночное время ВСУ предприняли попытку террористической атаки на некоторые объекты в Москве. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии. Разрушение здания после удара БПЛА Фото: telegram-канал «360tv», t.me/+kjeCZec6rhlmZGMy

В результате падения беспилотника в районе Москва-Сити, крыша восьмого павильона Экспоцентра получила частичные повреждения. В окрестностях можно наблюдать обломки БПЛА и разбросанные куски здания. «Крыша восьмого павильона Экспоцентра после удара БПЛА частично повреждена», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что неподалеку от места происшествия замечены обломки от здания и беспилотника. При входе в выставочный центр сложилась огромная очередь из сотрудников, которые ждут разрешения на вход и начало работы. Информация о временном закрытии Экспоцентра отсутствует, передали в telegram-канале. Ранее стало известно, что в ночное время ВСУ предприняли попытку террористической атаки на некоторые объекты в Москве. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии.