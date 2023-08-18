В результате падения беспилотника в районе Москва-Сити, крыша восьмого павильона Экспоцентра получила частичные повреждения. В окрестностях можно наблюдать обломки БПЛА и разбросанные куски здания.
«Крыша восьмого павильона Экспоцентра после удара БПЛА частично повреждена», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что неподалеку от места происшествия замечены обломки от здания и беспилотника.
При входе в выставочный центр сложилась огромная очередь из сотрудников, которые ждут разрешения на вход и начало работы. Информация о временном закрытии Экспоцентра отсутствует, передали в telegram-канале.
Ранее стало известно, что в ночное время ВСУ предприняли попытку террористической атаки на некоторые объекты в Москве. URA.RU подробно рассказывало об этом происшествии.
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