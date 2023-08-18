Мошенники нашли новый способ взлома iPhone

Appleinsider: хакеры взламывают авиарежим на iPhone

18 августа 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Хакеры взламывают авиарежим на iPhone Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мошенники нашли новый способ взлома пользователей iPhone. Они используют для этого приложение SpringBoard и платформу CommCenter. При помощи их хакеры взламывают авиарежим на смартфонах. При его включении аппарат все равно будет подключен к сети, а пользователь этого не заметит. «Идея состоит в том, что злоумышленник создают впечатление, будто пользователь включил на iPhone режим полета. <…> Однако на самом деле авиарежим не включен. <…> Этот эксплойт (уязвимость — прим. URA.RU) позволяет злоумышленнику сохранить соединение с выбранным iPhone, даже если пользователь считает, что он не в сети», — сообщает издание Appleinsider, ссылаясь на аналитиков из лаборатории кибербезопасности Jamf Threat Labs. Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев подчеркнул, что хакеры используют технику Apple позволяет устанавливать шпионское программное обеспечение. Ряд российских компаний вводят запрет на использование сотрудниками iPhone в служебных целях.

Мошенники нашли новый способ взлома пользователей iPhone. Они используют для этого приложение SpringBoard и платформу CommCenter. При помощи их хакеры взламывают авиарежим на смартфонах. При его включении аппарат все равно будет подключен к сети, а пользователь этого не заметит. «Идея состоит в том, что злоумышленник создают впечатление, будто пользователь включил на iPhone режим полета. <…> Однако на самом деле авиарежим не включен. <…> Этот эксплойт (уязвимость — прим. URA.RU) позволяет злоумышленнику сохранить соединение с выбранным iPhone, даже если пользователь считает, что он не в сети», — сообщает издание Appleinsider, ссылаясь на аналитиков из лаборатории кибербезопасности Jamf Threat Labs. Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев подчеркнул, что хакеры используют технику Apple позволяет устанавливать шпионское программное обеспечение. Ряд российских компаний вводят запрет на использование сотрудниками iPhone в служебных целях.