Мошенники нашли новый способ взлома iPhone

Appleinsider: хакеры взламывают авиарежим на iPhone
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Новое знание, Андрей Фурсенко и Сергей Кириенко. Москва, смартфон, девушка, снимает на айфон, iphone 12
Хакеры взламывают авиарежим на iPhone Фото:

Мошенники нашли новый способ взлома пользователей iPhone. Они используют для этого приложение SpringBoard и платформу CommCenter. При помощи их хакеры взламывают авиарежим на смартфонах. При его включении аппарат все равно будет подключен к сети, а пользователь этого не заметит.

«Идея состоит в том, что злоумышленник создают впечатление, будто пользователь включил на iPhone режим полета. <…> Однако на самом деле авиарежим не включен. <…> Этот эксплойт (уязвимость — прим. URA.RU) позволяет злоумышленнику сохранить соединение с выбранным iPhone, даже если пользователь считает, что он не в сети», — сообщает издание Appleinsider, ссылаясь на аналитиков из лаборатории кибербезопасности Jamf Threat Labs.

Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев подчеркнул, что хакеры используют технику Apple позволяет устанавливать шпионское программное обеспечение. Ряд российских компаний вводят запрет на использование сотрудниками iPhone в служебных целях.

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Мошенники нашли новый способ взлома пользователей iPhone. Они используют для этого приложение SpringBoard и платформу CommCenter. При помощи их хакеры взламывают авиарежим на смартфонах. При его включении аппарат все равно будет подключен к сети, а пользователь этого не заметит. «Идея состоит в том, что злоумышленник создают впечатление, будто пользователь включил на iPhone режим полета. <…> Однако на самом деле авиарежим не включен. <…> Этот эксплойт (уязвимость — прим. URA.RU) позволяет злоумышленнику сохранить соединение с выбранным iPhone, даже если пользователь считает, что он не в сети», — сообщает издание Appleinsider, ссылаясь на аналитиков из лаборатории кибербезопасности Jamf Threat Labs. Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев подчеркнул, что хакеры используют технику Apple позволяет устанавливать шпионское программное обеспечение. Ряд российских компаний вводят запрет на использование сотрудниками iPhone в служебных целях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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