Певца Тото Кутуньо похоронили под песню l’Italiano. Видео

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Возложение цветов к памятнику Фронту и Тылу. Пермь, возложение, гвоздики, прощание, похороны, дань памяти
Пространства базилики не хватило для всех желающих попрощаться с Тото Кутуньо, передает Leggo Фото:

Похороны певца Тото Кутуньо прошли в миланской базилики (религиозное здание — прим. URA.RU) Санти-Нерео-эд-Акиллео. Артиста провожали сотни людей аплодисментами под его самую известную песню l’Italiano. Об этом сообщило итальянское издание Leggo.

«Сотни поклонников певца и автора песен долго аплодировали и пели l’Italiano», — говорится в сообщении. Отмечается, что пространства базилики не хватило для всех желающих попрощаться с Кутуньо.

Ранее сообщалось, что Тото Кутуньо ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Ему было 80 лет. Менеджер певца и композитора Данило Манкузо сообщил, что Кутуньо долго болел, передают «Дни.ру».

Похороны певца Тото Кутуньо
Похороны певца Тото Кутуньо
Фото:

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Похороны певца Тото Кутуньо прошли в миланской базилики (религиозное здание — прим. URA.RU) Санти-Нерео-эд-Акиллео. Артиста провожали сотни людей аплодисментами под его самую известную песню l’Italiano. Об этом сообщило итальянское издание Leggo. «Сотни поклонников певца и автора песен долго аплодировали и пели l’Italiano», — говорится в сообщении. Отмечается, что пространства базилики не хватило для всех желающих попрощаться с Кутуньо. Ранее сообщалось, что Тото Кутуньо ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Ему было 80 лет. Менеджер певца и композитора Данило Манкузо сообщил, что Кутуньо долго болел, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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