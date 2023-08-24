Похороны певца Тото Кутуньо прошли в миланской базилики (религиозное здание — прим. URA.RU) Санти-Нерео-эд-Акиллео. Артиста провожали сотни людей аплодисментами под его самую известную песню l’Italiano. Об этом сообщило итальянское издание Leggo.
«Сотни поклонников певца и автора песен долго аплодировали и пели l’Italiano», — говорится в сообщении. Отмечается, что пространства базилики не хватило для всех желающих попрощаться с Кутуньо.
Ранее сообщалось, что Тото Кутуньо ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Ему было 80 лет. Менеджер певца и композитора Данило Манкузо сообщил, что Кутуньо долго болел, передают «Дни.ру».
Похороны певца Тото Кутуньо
Фото: итальянский портал Leggo https://www.leggo.it/spettacoli/musica/toto_cutugno_funerali_milano_oggi_24_8_2023-7591583.html?refresh_ce
Похороны певца Тото Кутуньо прошли в миланской базилики (религиозное здание — прим. URA.RU) Санти-Нерео-эд-Акиллео. Артиста провожали сотни людей аплодисментами под его самую известную песню l’Italiano. Об этом сообщило итальянское издание Leggo. «Сотни поклонников певца и автора песен долго аплодировали и пели l’Italiano», — говорится в сообщении. Отмечается, что пространства базилики не хватило для всех желающих попрощаться с Кутуньо. Ранее сообщалось, что Тото Кутуньо ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Ему было 80 лет. Менеджер певца и композитора Данило Манкузо сообщил, что Кутуньо долго болел, передают «Дни.ру».