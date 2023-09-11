19fortyfive: Запад не заметил усиления России по мере развития СВО

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Чем продолжительнее конфликт на Украине, тем сильнее армия РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большинство высокопоставленных лиц НАТО не заметили, что Россия становится сильнее в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет издание 19fortyfive.

«Однако, оставаясь незамеченным большинством западных лидеров, возникает риск того, что чем дольше будет продолжаться конфликт [на Украине], тем сильнее будет Россия, а не слабее», — говорится в материале. Там отметили, что стремление к прекращению конфликта на Украине путем переговоров, с наилучшей сделкой для Киева, может быть возможностью, которая лучше всего защитит интересы Америки и НАТО.

Ранее стало известно, что российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. По данным газеты The New York Times, ВСУ отметили успехи ВС РФ под Купянском. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные в ходе боев понесли большие потери, передает телеканал 360.

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Большинство высокопоставленных лиц НАТО не заметили, что Россия становится сильнее в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет издание 19fortyfive. «Однако, оставаясь незамеченным большинством западных лидеров, возникает риск того, что чем дольше будет продолжаться конфликт [на Украине], тем сильнее будет Россия, а не слабее», — говорится в материале. Там отметили, что стремление к прекращению конфликта на Украине путем переговоров, с наилучшей сделкой для Киева, может быть возможностью, которая лучше всего защитит интересы Америки и НАТО. Ранее стало известно, что российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. По данным газеты The New York Times, ВСУ отметили успехи ВС РФ под Купянском. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные в ходе боев понесли большие потери, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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