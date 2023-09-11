19fortyfive: Запад не заметил усиления России по мере развития СВО

11 сентября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Чем продолжительнее конфликт на Украине, тем сильнее армия РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство высокопоставленных лиц НАТО не заметили, что Россия становится сильнее в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет издание 19fortyfive. «Однако, оставаясь незамеченным большинством западных лидеров, возникает риск того, что чем дольше будет продолжаться конфликт [на Украине], тем сильнее будет Россия, а не слабее», — говорится в материале. Там отметили, что стремление к прекращению конфликта на Украине путем переговоров, с наилучшей сделкой для Киева, может быть возможностью, которая лучше всего защитит интересы Америки и НАТО. Ранее стало известно, что российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. По данным газеты The New York Times, ВСУ отметили успехи ВС РФ под Купянском. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные в ходе боев понесли большие потери, передает телеканал 360.

Большинство высокопоставленных лиц НАТО не заметили, что Россия становится сильнее в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет издание 19fortyfive. «Однако, оставаясь незамеченным большинством западных лидеров, возникает риск того, что чем дольше будет продолжаться конфликт [на Украине], тем сильнее будет Россия, а не слабее», — говорится в материале. Там отметили, что стремление к прекращению конфликта на Украине путем переговоров, с наилучшей сделкой для Киева, может быть возможностью, которая лучше всего защитит интересы Америки и НАТО. Ранее стало известно, что российские военные отбили атаку у села Работино в Запорожской области. По данным газеты The New York Times, ВСУ отметили успехи ВС РФ под Купянском. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные в ходе боев понесли большие потери, передает телеканал 360.