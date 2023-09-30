Sohu: у России есть козырь для уничтожения западных танков

Sohu: танки Abrams не выживут на российских минных полях
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, залп, пуск, ракета, выстрел, вкс, stock, сбойка
У ВС РФ есть различные противотанковые комплексы, специально разработанные для техники Североатлантического альянса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У России есть козырь, который сможет уничтожить танки Abrams, поставляемые на Украину. Это не только мощные противотанковые комплексы, но и минные поля. Об этом пишет издание Sohu.

«У русских есть минные поля. Достаточно заманить на них вражеские танки, чтобы разобраться с ними. <…> В распоряжении российской армии также находятся различные противотанковые комплексы, которые специально разработаны для техники Североатлантического альянса, так что разрушить ее — не проблема», — говорится в материале. Кроме того, военные силы России могут использовать вертолеты Ми-28 и Ка-52, а также несущие ракеты.

Ранее Минобороны США сообщило, что на Украину досрочно поставили американские танки Abrams. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, они значительно усилят украинскую армию. Однако сейчас глава Минобороны США Ллойд Остин просит ВС РФ не устраивать охоту на Abrams. Они оказались не такой грозной силой на поле боя, как их презентовали производители, передает «Пятый канал».

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У России есть козырь, который сможет уничтожить танки Abrams, поставляемые на Украину. Это не только мощные противотанковые комплексы, но и минные поля. Об этом пишет издание Sohu. «У русских есть минные поля. Достаточно заманить на них вражеские танки, чтобы разобраться с ними. <…> В распоряжении российской армии также находятся различные противотанковые комплексы, которые специально разработаны для техники Североатлантического альянса, так что разрушить ее — не проблема», — говорится в материале. Кроме того, военные силы России могут использовать вертолеты Ми-28 и Ка-52, а также несущие ракеты. Ранее Минобороны США сообщило, что на Украину досрочно поставили американские танки Abrams. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, они значительно усилят украинскую армию. Однако сейчас глава Минобороны США Ллойд Остин просит ВС РФ не устраивать охоту на Abrams. Они оказались не такой грозной силой на поле боя, как их презентовали производители, передает «Пятый канал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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