Сколько будет стоить новый «Москвич»

Autonews: новый седан «Москвич 6» будет стоить около 2,7 млн рублей

04 октября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Компания заявляла, что продажи «Москвича» начнутся с конца октября 2023 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Цены на новый отечественный седан «Москвич 6» озвучили сотрудники дилерских центров в Москве и Московской области. Ориентировочная цена автомобиля — 2,7 млн. рублей. Информацию о стоимости сообщает издание Autonews.ru. «Автомобили уже производят на заводе, приходите в середине месяца. Стоить седан на „механике“ будет от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб.», — сообщили продавцы. Также они отметили, что уже выстроилась небольшая очередь на покупку, а озвученная цена, возможно, продержится недолго. В другом автосалоне поделились, что седан будет стоить «2,4-2,6 млн руб.», однако точная цена будет известна только после поступления машины на склад. В одном из дилерских центров сомневаются, что будут закупать авто для продажи, так как существуют более бюджетные китайские альтернативы. Модели, производство которых на московском заводе стартовало в начале сентября, по словам дилеров могут появиться в салонах уже на следующей неделе. В самой же компании ранее заявляли, что продажи новинки в трех комплектациях начнутся с конца октября 2023 года.

Цены на новый отечественный седан «Москвич 6» озвучили сотрудники дилерских центров в Москве и Московской области. Ориентировочная цена автомобиля — 2,7 млн. рублей. Информацию о стоимости сообщает издание Autonews.ru. «Автомобили уже производят на заводе, приходите в середине месяца. Стоить седан на „механике“ будет от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб.», — сообщили продавцы. Также они отметили, что уже выстроилась небольшая очередь на покупку, а озвученная цена, возможно, продержится недолго. В другом автосалоне поделились, что седан будет стоить «2,4-2,6 млн руб.», однако точная цена будет известна только после поступления машины на склад. В одном из дилерских центров сомневаются, что будут закупать авто для продажи, так как существуют более бюджетные китайские альтернативы. Модели, производство которых на московском заводе стартовало в начале сентября, по словам дилеров могут появиться в салонах уже на следующей неделе. В самой же компании ранее заявляли, что продажи новинки в трех комплектациях начнутся с конца октября 2023 года.