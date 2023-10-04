Сколько будет стоить новый «Москвич»

Autonews: новый седан «Москвич 6» будет стоить около 2,7 млн рублей
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
Компания заявляла, что продажи «Москвича» начнутся с конца октября 2023 Фото:

Цены на новый отечественный седан «Москвич 6» озвучили сотрудники дилерских центров в Москве и Московской области. Ориентировочная цена автомобиля — 2,7 млн. рублей. Информацию о стоимости сообщает издание Autonews.ru.

«Автомобили уже производят на заводе, приходите в середине месяца. Стоить седан на „механике“ будет от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб.», — сообщили продавцы. Также они отметили, что уже выстроилась небольшая очередь на покупку, а озвученная цена, возможно, продержится недолго.

В другом автосалоне поделились, что седан будет стоить «2,4-2,6 млн руб.», однако точная цена будет известна только после поступления машины на склад. В одном из дилерских центров сомневаются, что будут закупать авто для продажи, так как существуют более бюджетные китайские альтернативы.

Модели, производство которых на московском заводе стартовало в начале сентября, по словам дилеров могут появиться в салонах уже на следующей неделе. В самой же компании ранее заявляли, что продажи новинки в трех комплектациях начнутся с конца октября 2023 года.

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Цены на новый отечественный седан «Москвич 6» озвучили сотрудники дилерских центров в Москве и Московской области. Ориентировочная цена автомобиля — 2,7 млн. рублей. Информацию о стоимости сообщает издание Autonews.ru. «Автомобили уже производят на заводе, приходите в середине месяца. Стоить седан на „механике“ будет от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб.», — сообщили продавцы. Также они отметили, что уже выстроилась небольшая очередь на покупку, а озвученная цена, возможно, продержится недолго. В другом автосалоне поделились, что седан будет стоить «2,4-2,6 млн руб.», однако точная цена будет известна только после поступления машины на склад. В одном из дилерских центров сомневаются, что будут закупать авто для продажи, так как существуют более бюджетные китайские альтернативы. Модели, производство которых на московском заводе стартовало в начале сентября, по словам дилеров могут появиться в салонах уже на следующей неделе. В самой же компании ранее заявляли, что продажи новинки в трех комплектациях начнутся с конца октября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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