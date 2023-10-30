Президент Израиля: самая известная пленница ХАМАС была обезглавлена

Шани Лук была обезглавлена в плену у ХАМАС, сказал Ицхак Герцог
Уроженка Германии Шани Лук, попавшая в плен к боевикам ХАМАС после начала войны с Израилем, была обезглавлена. Об этом сообщил глава еврейского государства Ицхак Герцог.
«[Боевики ХАМАС] просто отрубили ей голову», — сообщил Ицхак Герцог. Его слова приводит газета Die Welt.
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