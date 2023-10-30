Президент Израиля: самая известная пленница ХАМАС была обезглавлена Президент Израиля: боевики ХАМАС обезглавили пленницу Шани Лук 30 октября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 + Шани Лук была обезглавлена в плену у ХАМАС, сказал Ицхак Герцог Фото: dpa/TASS Уроженка Германии Шани Лук, попавшая в плен к боевикам ХАМАС после начала войны с Израилем, была обезглавлена. Об этом сообщил глава еврейского государства Ицхак Герцог. «[Боевики ХАМАС] просто отрубили ей голову», — сообщил Ицхак Герцог. Его слова приводит газета Die Welt. Ранее гибель туристки подтвердили в израильском МИДе. В дипведомстве также выразили соболезнования семье погибшей девушки. Уроженка Германии Шани Лук, попавшая в плен к боевикам ХАМАС после начала войны с Израилем, была обезглавлена. Об этом сообщил глава еврейского государства Ицхак Герцог. «[Боевики ХАМАС] просто отрубили ей голову», — сообщил Ицхак Герцог. Его слова приводит газета Die Welt. Ранее гибель туристки подтвердили в израильском МИДе. В дипведомстве также выразили соболезнования семье погибшей девушки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям