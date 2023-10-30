Президент Израиля: самая известная пленница ХАМАС была обезглавлена

Президент Израиля: боевики ХАМАС обезглавили пленницу Шани Лук
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Шани Лук была обезглавлена в плену у ХАМАС, сказал Ицхак Герцог Фото:

Уроженка Германии Шани Лук, попавшая в плен к боевикам ХАМАС после начала войны с Израилем, была обезглавлена. Об этом сообщил глава еврейского государства Ицхак Герцог.

«[Боевики ХАМАС] просто отрубили ей голову», — сообщил Ицхак Герцог. Его слова приводит газета Die Welt.

Ранее гибель туристки подтвердили в израильском МИДе. В дипведомстве также выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженка Германии Шани Лук, попавшая в плен к боевикам ХАМАС после начала войны с Израилем, была обезглавлена. Об этом сообщил глава еврейского государства Ицхак Герцог. «[Боевики ХАМАС] просто отрубили ей голову», — сообщил Ицхак Герцог. Его слова приводит газета Die Welt. Ранее гибель туристки подтвердили в израильском МИДе. В дипведомстве также выразили соболезнования семье погибшей девушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...