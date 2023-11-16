16 ноября 2023

В Саратовской области задержали участника СВО, избившего соседей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жалоба, полиция, сотрудник полиции, мвд россии
Дмитрия Кирюхина задержала полиция Фото:

В Аткарске Саратовской области полиция задержала ветерана и участника СВО Дмитрия Кирюхина. Его делом будет заниматься военный следственный отдел СК РФ.

«Вчера ветеран войны в Сирии и участник СВО Кирюхин набросился на семейную пару в своем дворе. Кирюхина задержали и его делом занимается военный следственный отдел СК РФ», — пишет telegram-канале «Осторожно, новости».

Пострадавшая Ирина подтвердила каналу задержание обидчика. По ее словам, ее с мужем после побоев перевезли на лечение в Саратов в нейрохирургическое отделение.

13 ноября Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день он посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. Этим же вечером Дмитрий напал на соседа и его жену. Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Аткарске Саратовской области полиция задержала ветерана и участника СВО Дмитрия Кирюхина. Его делом будет заниматься военный следственный отдел СК РФ. «Вчера ветеран войны в Сирии и участник СВО Кирюхин набросился на семейную пару в своем дворе. Кирюхина задержали и его делом занимается военный следственный отдел СК РФ», — пишет telegram-канале «Осторожно, новости». Пострадавшая Ирина подтвердила каналу задержание обидчика. По ее словам, ее с мужем после побоев перевезли на лечение в Саратов в нейрохирургическое отделение. 13 ноября Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день он посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. Этим же вечером Дмитрий напал на соседа и его жену. Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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