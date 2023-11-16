В Саратовской области задержали участника СВО, избившего соседей

17 ноября 2023 в 01:17 Размер текста - 17 +

Дмитрия Кирюхина задержала полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Аткарске Саратовской области полиция задержала ветерана и участника СВО Дмитрия Кирюхина. Его делом будет заниматься военный следственный отдел СК РФ. «Вчера ветеран войны в Сирии и участник СВО Кирюхин набросился на семейную пару в своем дворе. Кирюхина задержали и его делом занимается военный следственный отдел СК РФ», — пишет telegram-канале «Осторожно, новости». Пострадавшая Ирина подтвердила каналу задержание обидчика. По ее словам, ее с мужем после побоев перевезли на лечение в Саратов в нейрохирургическое отделение. 13 ноября Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день он посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. Этим же вечером Дмитрий напал на соседа и его жену. Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Аткарске Саратовской области полиция задержала ветерана и участника СВО Дмитрия Кирюхина. Его делом будет заниматься военный следственный отдел СК РФ. «Вчера ветеран войны в Сирии и участник СВО Кирюхин набросился на семейную пару в своем дворе. Кирюхина задержали и его делом занимается военный следственный отдел СК РФ», — пишет telegram-канале «Осторожно, новости». Пострадавшая Ирина подтвердила каналу задержание обидчика. По ее словам, ее с мужем после побоев перевезли на лечение в Саратов в нейрохирургическое отделение. 13 ноября Кирюхин вернулся из зоны СВО в родной Аткарск. На следующий день он посетил школу № 6, где рассказал детям об участии в боевых действиях. Этим же вечером Дмитрий напал на соседа и его жену. Соседи Кирюхина заявили, что у него были приступы агрессии еще до отправки на фронт. По их словам, он также злоупотреблял алкоголем. URA.RU направило запрос в МВД России по городу Аткарск для уточнения информации. Ответа пока не последовало.