Силуанов назвал «Буратино» лучшим пособием по финансовой грамотности

08 декабря 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

«Буратино» учит правильно выбирать коллег по бизнесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мультфильм «Приключения Буратино» можно считать лучшим пособием в плане финансовой грамотности. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, мультфильм учит не пытаться сразу взять большие деньги и иметь хорошую бизнес-программу. «Мультфильм „Буратино“ учит не гнаться за легкими деньгами, не пытаться сразу получить большие деньги. Самое главное — иметь хорошую бизнес-программу, заниматься образованием», — передают «Аргументы и факты» слова Силуанова во время его ответа на вопрос студентов-экономистов из «Движения первых». Министр добавил, что также самым главным является получение знаний и выбор коллег по бизнесу. Силуанов отметил, что для предпринимателя очень важно уделять достаточно внимания своему обучению. С помощью этого в будущем он сможет добиться успеха на бизнес-поприще, передает «Национальная служба новостей».

Мультфильм «Приключения Буратино» можно считать лучшим пособием в плане финансовой грамотности. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, мультфильм учит не пытаться сразу взять большие деньги и иметь хорошую бизнес-программу. «Мультфильм „Буратино“ учит не гнаться за легкими деньгами, не пытаться сразу получить большие деньги. Самое главное — иметь хорошую бизнес-программу, заниматься образованием», — передают «Аргументы и факты» слова Силуанова во время его ответа на вопрос студентов-экономистов из «Движения первых». Министр добавил, что также самым главным является получение знаний и выбор коллег по бизнесу. Силуанов отметил, что для предпринимателя очень важно уделять достаточно внимания своему обучению. С помощью этого в будущем он сможет добиться успеха на бизнес-поприще, передает «Национальная служба новостей».