Силуанов назвал «Буратино» лучшим пособием по финансовой грамотности

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Клипарт по теме Книги. Екатеринбург, буратино, обманщик
«Буратино» учит правильно выбирать коллег по бизнесу Фото:

Мультфильм «Приключения Буратино» можно считать лучшим пособием в плане финансовой грамотности. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, мультфильм учит не пытаться сразу взять большие деньги и иметь хорошую бизнес-программу.

«Мультфильм „Буратино“ учит не гнаться за легкими деньгами, не пытаться сразу получить большие деньги. Самое главное — иметь хорошую бизнес-программу, заниматься образованием», — передают «Аргументы и факты» слова Силуанова во время его ответа на вопрос студентов-экономистов из «Движения первых». Министр добавил, что также самым главным является получение знаний и выбор коллег по бизнесу.

Силуанов отметил, что для предпринимателя очень важно уделять достаточно внимания своему обучению. С помощью этого в будущем он сможет добиться успеха на бизнес-поприще, передает «Национальная служба новостей».

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Мультфильм «Приключения Буратино» можно считать лучшим пособием в плане финансовой грамотности. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, мультфильм учит не пытаться сразу взять большие деньги и иметь хорошую бизнес-программу. «Мультфильм „Буратино“ учит не гнаться за легкими деньгами, не пытаться сразу получить большие деньги. Самое главное — иметь хорошую бизнес-программу, заниматься образованием», — передают «Аргументы и факты» слова Силуанова во время его ответа на вопрос студентов-экономистов из «Движения первых». Министр добавил, что также самым главным является получение знаний и выбор коллег по бизнесу. Силуанов отметил, что для предпринимателя очень важно уделять достаточно внимания своему обучению. С помощью этого в будущем он сможет добиться успеха на бизнес-поприще, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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