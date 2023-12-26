Шойгу: ОПК России перешел на круглосуточный режим работы

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Предприятия ОПК в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения Фото:

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ обеспечил объем производства, который задействуется во время спецоперации на Украине и теперь работает круглосуточно. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения», — подчеркнул Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания. Его трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Министр отметил, что горнопромышленный комплекс РФ бросил вызов Западу.

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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ обеспечил объем производства, который задействуется во время спецоперации на Украине и теперь работает круглосуточно. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения», — подчеркнул Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания. Его трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Министр отметил, что горнопромышленный комплекс РФ бросил вызов Западу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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