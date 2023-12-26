Шойгу: ОПК России перешел на круглосуточный режим работы

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ обеспечил объем производства, который задействуется во время спецоперации на Украине и теперь работает круглосуточно. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения», — подчеркнул Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания. Его трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Министр отметил, что горнопромышленный комплекс РФ бросил вызов Западу.
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