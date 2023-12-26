Армия и оружие Шойгу: ОПК России перешел на круглосуточный режим работы 26 декабря 2023 в 15:37 Размер текста - 17 + Предприятия ОПК в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ обеспечил объем производства, который задействуется во время спецоперации на Украине и теперь работает круглосуточно. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения», — подчеркнул Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания. Его трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Министр отметил, что горнопромышленный комплекс РФ бросил вызов Западу. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ обеспечил объем производства, который задействуется во время спецоперации на Украине и теперь работает круглосуточно. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения», — подчеркнул Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания. Его трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Министр отметил, что горнопромышленный комплекс РФ бросил вызов Западу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям