06 января 2024

«РВ»: СБУ заставила девушку мобилизованного извиняться на камеру перед ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, герб, всу,  stock
Девушка заявила, что ей стыдно перед ВСУ за свое видео Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) заставила девушку извиняться на камеру перед ВСУ. Об этом сообщили российские военкоры. Ранее она опубликовала видео, на котором в слезах рассказывает о том, что ее мужа насильно мобилизовали на блокпосту в Закарпатье.

«Она (украинка — прим. URA.RU) извинилась на украинском языке (свое первое видео она записала на русском)», — говорится в сообщении «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Девушка заявила, что первое видео было записано в состоянии «эмоционального стресса». По ее словам, ей стыдно перед ВСУ за предыдущий ролик.

Ранее девушка записала видео о том, что украинские военные насильно забрали ее мужа на блокпосту в Закарпатье. Она плакала и показывала ребенка.

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Служба безопасности Украины (СБУ) заставила девушку извиняться на камеру перед ВСУ. Об этом сообщили российские военкоры. Ранее она опубликовала видео, на котором в слезах рассказывает о том, что ее мужа насильно мобилизовали на блокпосту в Закарпатье. «Она (украинка — прим. URA.RU) извинилась на украинском языке (свое первое видео она записала на русском)», — говорится в сообщении «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Девушка заявила, что первое видео было записано в состоянии «эмоционального стресса». По ее словам, ей стыдно перед ВСУ за предыдущий ролик. Ранее девушка записала видео о том, что украинские военные насильно забрали ее мужа на блокпосту в Закарпатье. Она плакала и показывала ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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