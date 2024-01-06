«РВ»: СБУ заставила девушку мобилизованного извиняться на камеру перед ВСУ

06 января 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Девушка заявила, что ей стыдно перед ВСУ за свое видео Фото: Официальный сайт президента Украины Служба безопасности Украины (СБУ) заставила девушку извиняться на камеру перед ВСУ. Об этом сообщили российские военкоры. Ранее она опубликовала видео, на котором в слезах рассказывает о том, что ее мужа насильно мобилизовали на блокпосту в Закарпатье. «Она (украинка — прим. URA.RU) извинилась на украинском языке (свое первое видео она записала на русском)», — говорится в сообщении «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Девушка заявила, что первое видео было записано в состоянии «эмоционального стресса». По ее словам, ей стыдно перед ВСУ за предыдущий ролик. Ранее девушка записала видео о том, что украинские военные насильно забрали ее мужа на блокпосту в Закарпатье. Она плакала и показывала ребенка.

Служба безопасности Украины (СБУ) заставила девушку извиняться на камеру перед ВСУ. Об этом сообщили российские военкоры. Ранее она опубликовала видео, на котором в слезах рассказывает о том, что ее мужа насильно мобилизовали на блокпосту в Закарпатье. «Она (украинка — прим. URA.RU) извинилась на украинском языке (свое первое видео она записала на русском)», — говорится в сообщении «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Девушка заявила, что первое видео было записано в состоянии «эмоционального стресса». По ее словам, ей стыдно перед ВСУ за предыдущий ролик. Ранее девушка записала видео о том, что украинские военные насильно забрали ее мужа на блокпосту в Закарпатье. Она плакала и показывала ребенка.