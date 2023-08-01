Посол Украины в ФРГ потребовал извинений от всех россиян

01 августа 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Алексей Макеев потребовал извинений от россиян за СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Россия должна извиниться за проведение спецоперации. Об этом он рассказал в интервью немецким журналистам. «Россия и ее народ должны понять свои ошибки и сказать хотя бы одно слово — прости», — заявил Алексей Макеев в беседе с авторами газеты Rheinische Post. Он добавил, что за все время он услышал слова извинения от двух человек. Это 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан иноагентом в России) и депутат Европейского парламента российского происхождения Сергей Лагодинский. Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений перед президентом Украины Владимиром Зеленским от немецкого телеканала RTL за слова про «турне цирка Зеленского». Также извинялся и руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко за слова о кастрации россиян. В США предполагали, что он это сделал только ради сохранения рейтинга украинского главы.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Россия должна извиниться за проведение спецоперации. Об этом он рассказал в интервью немецким журналистам. «Россия и ее народ должны понять свои ошибки и сказать хотя бы одно слово — прости», — заявил Алексей Макеев в беседе с авторами газеты Rheinische Post. Он добавил, что за все время он услышал слова извинения от двух человек. Это 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан иноагентом в России) и депутат Европейского парламента российского происхождения Сергей Лагодинский. Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений перед президентом Украины Владимиром Зеленским от немецкого телеканала RTL за слова про «турне цирка Зеленского». Также извинялся и руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко за слова о кастрации россиян. В США предполагали, что он это сделал только ради сохранения рейтинга украинского главы.