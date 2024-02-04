Baza: ведущему Гордону стало плохо в студии Первого канала

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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача, гордон александр, мужское и женское
У Гордона выявили аритмию Фото:

Телеведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала. Медицинские работники обнаружили у него аритмию.

«Гордон почувствовал себя плохо на работе», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что ведущему вызвали скорую помощь.

По данным канала, медики выявили у Гордона аритмию. Специалисты сделали ему укол, после чего он вернулся к работе, заключили в сообщении.

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Телеведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала. Медицинские работники обнаружили у него аритмию. «Гордон почувствовал себя плохо на работе», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что ведущему вызвали скорую помощь. По данным канала, медики выявили у Гордона аритмию. Специалисты сделали ему укол, после чего он вернулся к работе, заключили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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