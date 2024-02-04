Baza: ведущему Гордону стало плохо в студии Первого канала

У Гордона выявили аритмию
Телеведущему Александру Гордону стало плохо в студии Первого канала. Медицинские работники обнаружили у него аритмию.
«Гордон почувствовал себя плохо на работе», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что ведущему вызвали скорую помощь.
По данным канала, медики выявили у Гордона аритмию. Специалисты сделали ему укол, после чего он вернулся к работе, заключили в сообщении.
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