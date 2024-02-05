Захарова назвала ситуацию вокруг Залужного «Санта-Барбарой» под попкорн

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Захарова интересуется, когда заканчивается сериал «Санта-Залужный-Барбара» Фото:

Слухов об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного похожи на сериал «Санта-Барбара». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда сериал „Санта-Залужный-Барбара“ заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит», — отметила Захарова в своем официальном telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному уволиться после обострения конфликта, который произошел 29 января. Но потом процесс увольнения был приостановлен, так как стороны прорабатывали дальнейшие шаги. 5 февраля Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании.

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Слухов об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного похожи на сериал «Санта-Барбара». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Когда сериал „Санта-Залужный-Барбара“ заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит», — отметила Захарова в своем официальном telegram-канале. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному уволиться после обострения конфликта, который произошел 29 января. Но потом процесс увольнения был приостановлен, так как стороны прорабатывали дальнейшие шаги. 5 февраля Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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