Захарова назвала ситуацию вокруг Залужного «Санта-Барбарой» под попкорн

05 февраля 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Захарова интересуется, когда заканчивается сериал «Санта-Залужный-Барбара» Фото: Размик Закарян © URA.RU Слухов об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного похожи на сериал «Санта-Барбара». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Когда сериал „Санта-Залужный-Барбара“ заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит», — отметила Захарова в своем официальном telegram-канале. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному уволиться после обострения конфликта, который произошел 29 января. Но потом процесс увольнения был приостановлен, так как стороны прорабатывали дальнейшие шаги. 5 февраля Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании.

Слухов об отставке главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного похожи на сериал «Санта-Барбара». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Когда сериал „Санта-Залужный-Барбара“ заканчивается? Хорошо, что у нас урожай кукурузы рекордный — попкорна хватит», — отметила Захарова в своем официальном telegram-канале. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному уволиться после обострения конфликта, который произошел 29 января. Но потом процесс увольнения был приостановлен, так как стороны прорабатывали дальнейшие шаги. 5 февраля Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании.